Житель Улан-Удэ обокрал попавшего в ДТП водителя

24 июня в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 40-летний горожанин. Он рассказал, что днем ранее попал в серьезное ДТП, а с места происшествия у него исчезла сумка. В ней были банковские карты, беспроводные наушники, портативное зарядное устройство и телефон. Мужчина оценил ущерб в 65 тысяч рублей.По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело и начали расследование.«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 42-летнего улан-удэнца. Мужчина признался, что, возвращаясь домой, увидел на остановке ДТП и лежащую на обочине сумку. Воспользовавшись моментом, он взял её и ушел в сторону леса», - рассказали в МВД Бурятии.Из похищенного телефона мужчина вынул сим-карту и с ее помощью перевел на свой счет 3600 рублей. Зарядное устройство злоумышленник продал за 1500 рублей, а остальные вещи, включая гаджет, выкинул.Фото: МВД Бурятии