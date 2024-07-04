Происшествия 04.07.2024 в 13:51

Житель Улан-Удэ обокрал попавшего в ДТП водителя

Злоумышленник стащил лежащую на обочине сумку с телефоном и картами
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ обокрал попавшего в ДТП водителя
24 июня в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 40-летний горожанин. Он рассказал, что днем ранее попал в серьезное ДТП, а с места происшествия у него исчезла сумка. В ней были банковские карты, беспроводные наушники, портативное зарядное устройство и телефон. Мужчина оценил ущерб в 65 тысяч рублей.

По факту кражи полицейские возбудили уголовное дело и начали расследование.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 42-летнего улан-удэнца. Мужчина признался, что, возвращаясь домой, увидел на остановке ДТП и лежащую на обочине сумку. Воспользовавшись моментом, он взял её и ушел в сторону леса», - рассказали в МВД Бурятии.

Из похищенного телефона мужчина вынул сим-карту и с ее помощью перевел на свой счет 3600 рублей. Зарядное устройство злоумышленник продал за 1500 рублей, а остальные вещи, включая гаджет, выкинул.

Фото: МВД Бурятии
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