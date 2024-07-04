Происшествия 04.07.2024 в 14:47

Половина района Бурятии осталась без света

Энергетику республики продолжает лихорадить
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Текст: Андрей Константинов
Половина района Бурятии осталась без света
Новое масштабное отключение электричества произошло сегодня в Бурятии. На этот раз под ударом оказались жители Прибайкальского района.

Как сообщил вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», свет пропал примерно в 13.20. Без электричества остались 15 населенных пунктов, в которых проживают более 7 тысяч человек.

Причина отключения сейчас устанавливается. Энергетики выехали на осмотр ЛЭП, протяженность которой составляет 18 км.

Напомним, предыдущие три дня без света сидели жители Баргузинского и Курумканского района. Сначала там произошла одна авария на ЛЭП, после устранения которой случилась новая. Когда электроснабжение восстановили, энергетики заявили, что им нужен еще день для «неплановых работ по повышению надежности воздушной линии» и снова отключили потребителей.

Отметим, «мелкие» отключения электричества в районах Бурятии происходят практически ежедневно. Их причинами становятся либо аварии, либо плановые работы на сетях.

Фото: «Номер один»
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