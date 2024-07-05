Происшествия 05.07.2024 в 11:07

В Бурятии грузовик обрушил половину моста

Сейчас там введено реверсивное движение
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии грузовик обрушил половину моста
В Муйском районе Бурятии ввели реверсивное движение на мосту через реку Дяпкар на 271-м км региональной дороги Северобайкальск - Новый Уоян – Таксимо. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, его настил повредил большегруз.
 
«На место прибыли специалисты Бурятрегионавтодора и подрядной организации. В ходе обследования принято решение организовать движение по одной полосе, с ограничением по массе 10 тонн. В самое ближайшее время на объекте будут установлены временные дорожные знаки: сужение проезжей части, ограничение скорости, ограничение по массе и т.д», - сообщили в министерстве.
 
Между тем фотография с места происшествия появилась в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». На ней видно, что обрушивший мост грузовик упал в реку. Пострадал ли водитель, пока не известно.

Фото: «Весь Улан-Удэ»
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