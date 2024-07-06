Жительница Улан-Удэ требует полмиллиона с родителей сбитого ею мальчика

В июле 2023 года в микрорайоне Энергетик произошло ДТП - водитель автомобиля «Мазда» сбил ребенка-велосипедиста. В ГИБДД пришли к выводу, что в ДТП виноват мальчик. Родители пострадавшего ребенка занялись его лечением. А спустя несколько месяцев узнали о том, что собственник автомобиля, с участием которого произошло ДТП, подал на их семью в суд и требует выплатить компенсацию - 507 тыс. рублей - за ремонт машины.Десятилетний Ваня наслаждался вторым месяцем каникул. Вечером 18 июля мальчик, как обычно, решил прогуляться недалеко от дома, сел на велосипед и пошел кататься. Однако вернуться домой здоровым в этот день ему было не суждено - около 20:00 его сбила женщина-водитель.«39-летняя водитель автомобиля «Мазда», следуя в поселке Энергетик, в районе дома № 56 совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста», - сообщали тогда в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП мальчика с травмами доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.- Я хорошо помню тот день. Был вечер. Вдруг у меня зазвонил телефон, смотрю - вызов от Вани. Но неожиданно услышала голос врача скорой помощи. Она мне сказала, что моего ребенка сбила машина. Я быстро собралась и побежала туда. Когда пришла, Ваня уже лежал в машине скорой. На месте также была женщина, сбившая Ваню, и ее муж, собственник автомобиля. Инспекторы ГИБДД уже составляли схему ДТП. Мы с сыном поехали в ДРКБ, там его осмотрели, провели обследования. Травматолог сразу сказал, что увечья серьезные, - рассказывает Евгения, мама Ивана.Медики диагностировали у Вани закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, контузию, гематому теменной области, перелом теменной кости справа. Одним словом, травмы можно расценить как причинившие тяжкий вред здоровью. В больнице мальчик провел 13 дней. При выписке родителей предупредили о том, что Ивану противопоказаны физические нагрузки в течение полугода, сообщили о необходимости наблюдения у невролога, офтальмолога, отоларинголога, а также повторить обследование головного мозга спустя несколько месяцев...- Прошел почти год, а мы до сих пор под наблюдением врачей. Ходим на массаж. Сын после ДТП стал нервным и плаксивым. Когда слышит наши с мужем разговоры обо всех этих тяжбах, судах, нервничает еще больше, - с грустью говорит Евгения Сидорова.Сразу после ДТП к этому делу подключилась прокуратура Бурятии. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками ГИБДД после ДТП с пострадавшим ребенком.«Причины и условия, а также тяжесть причиненных мальчику повреждений устанавливаются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики детского травматизма», - сообщали в прошлом году в пресс-службе прокуратуры.В конце августа стали известны итоги проверки КУСП (Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. - Прим. ред.), а также экспертно-криминалистического центра МВДТак, выяснилось, что «Мазда» ехала по центральной улице поселка Энергетик, в районе остановки «Солнцеград», в сторону центра. Затем автомобиль повернул направо и начал движение в сторону дома № 56. За 25-30 метров до места столкновения по ходу движения автомобиля имеется пешеходный переход.Однако поле зрения как водителя, так и десятилетнего Ивана ограничивал забор из профлиста. Возможно, если бы не было этого забора, водитель смогла заметить выезжающего из-за угла мальчика раньше и предотвратить наезд. Но избежать ДТП, к сожалению, не удалось.«При заданных исходных данных в этой дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля «Мазда CX-8» не располагал технической возможностью предотвратить наезд на велосипедиста путем применения торможения в заданный момент», - говорится в выводах проверки.Согласно материалам проверки, скорость водителя также была в пределах допустимой на данном участке. «Непосредственно перед столкновением автомобиль «Мазда» двигался со скоростью 50,8 км/час. Велосипедист - со скоростью 16,2 км/час. Для водителя момент опасности возник за 1,17 секунды до столкновения», - говорится в материалах экспертизы.Что касается действий малолетнего велосипедиста, пострадавшего в ДТП, то «при пересечении проезжей части дороги он должен был руководствоваться разделом 4 и 5 ПДД РФ (обязанности пешеходов, обязанности пассажиров. - Прим. ред.), а также дополнительными требованиями к движению велосипедистов и водителей мопедов». В частности, согласно п. 24.3 ПДД, движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Ваня же ехал по проезжей части.После проведенной автотехнической экспертизы полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении водителя по причине «отсутствия в ее деяниях состава преступления».- С самого начала у нас возникли сомнения в объективности проверки по этому ДТП. Так, первоначально прибывший на место ДТП экипаж заменили на другой без объяснения причин. Кроме этого, инспектор ГИБДД, прибывший во втором экипаже, воспользовавшись нашим отсутствием на месте ДТП, некорректно составил схему происшествия, не указав в схеме знак «Пешеходный переход», в зоне действия которого произошел наезд на нашего сына, - с возмущением говорят родители Вани.Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела Евгения и Петр обжаловали. В итоге в декабре 2023 года постановление отменили, полиция возобновила проверку по факту наезда на ребенка.Евгения и Петр говорят, что за все то время, которое они лечат сына от последствий травм, полученных при ДТП, люди, сбившие их ребенка, лишь позвонили им пару раз и поинтересовались состоянием Вани. А в начале ноября 2023 года Сидоровы узнали, что на них подали в суд.В иске собственник автомобиля указал, что «ДТП произошло из-за несоблюдения несовершеннолетним велосипедистом требований ПДД РФ. Для определения размера ущерба, причиненного автомашине «Мазда СХ-8», владелец обратился в независимую экспертную организацию ООО «Динамо-Эксперт». Согласно экспертному заключению ООО «Динамо-Эксперт», стоимость восстановительного ремонта составляет 507 863,90 рубля». В суде автовладелец потребовал взыскать сумму за ремонт автомобиля с родителей Вани, а также оплатить услуги его юриста.7 июня Октябрьский районный суд постановил исковые требования о возмещении материального ущерба удовлетворить частично.«Взыскать в равных долях с Сидоровой Евгении и Сидорова Петра материальный ущерб в размере 507 700 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 357 рублей, расходы на оплату эксперта в размере 8 000 рублей, расходы на телеграмму в размере 869,30 рубля, расходы на оплату услуг представителя 30 000 рублей. Также взыскать в равных долях убытки в виде расходов на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 700 рублей», - постановили в суде.Семья Сидоровых намерена обжаловать это решение в Верховном суде республики. Представитель Сидоровых юрист Владимир Дашиев намерен также привлечь к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Владимир Дашиев направил запрос в комитет городского хозяйства, где интересуется, установлены ли в жилой зоне микрорайона Энергетик знаки «Жилая зона», которые предписывают автомобилистам при въезде в нее снижать скорость до 20 км/час.Между тем похожие инциденты, когда автовладельцы принуждают выплачивать компенсацию за ремонт машины сбитых ими людей, уже происходили. Так, в 2021 году подросток 14 лет врезался на велосипеде в автомобиль. Собственник машины предъявил иск более чем на 100 тыс. рублей его родителям. Районный суд иск частично удовлетворил, указав, что родители не объяснили ребенку особенности движения на велосипеде по дороге, а также не обучили его Правилам дорожного движения.В спорных случаях юристы советуют обжаловать решение в высшей инстанции. Если при пересмотре дела вину с несовершеннолетнего снимут, это может стать основанием для отказа в выплате материальной компенсации.Фото: ГИБДД Бурятии