Происшествия 06.07.2024 в 13:41

В Бурятии десятки человек оказались в больнице из-за отравления в кафе

Прокуратура проверяет заведение, в котором кушали пострадавшие
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии десятки человек оказались в больнице из-за отравления в кафе
Гусиноозерской межрайонной прокуратурой проводится проверка по сообщениям о случае массового кишечного заболевания в г. Гусиноозерске.

Вчера, 5 июля, в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратилось 22 заболевших, в том числе 13 несовершеннолетних, с признаками острого гастроэнтерита. По результатам первичного обследования госпитализировано 10 человек, из них 8 детей, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении. В ходе эпидемиологического расследования Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия установлено, что обратившиеся в медицинское учреждение употребляли еду, приобретенную в одном из кафе Гусиноозерска.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению хозяйствующими субъектами требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Также на контроле находятся ход и результаты проверки, проводимой органами Роспотребнадзора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Фото: «Номер один».
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