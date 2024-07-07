В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших в страшной аварии
Зампред правительства - министр здравоохранения Евгения Лудупова рассказала о состоянии пострадавших в страшном ДТП, которое произошло в Еравнинском районе.
По словам министра, с момента получения информации министерство здравоохранения РБ, ТЦМК РБ, ДРКБ и Еравнинская ЦРБ оперативно приступили к организации оказания медицинской помощи пострадавшим.
Напомним, в Еравнинском районе произошло страшное ДТП, в котором погиб водитель и пострадало 14 пассажиров. Автомобиль буквально превратился в груду металла. Как сообщило МВД Бурятии, в селе Исинга перевернулся УАЗ «Патриот», в котором ехали 15 человек.
«13 пациентов были доставлены в центральную районную больницу. А позже троих детей и одного взрослого доставили в Улан-Удэ»,- сказала она.
Ночью 3 детей (2, 5, 7 лет. - Прим.ред.) доставили в «ДРКБ» санитарным бортом Территориального центра медицины катастроф. Транспортировка прошла без осложнений. Дети были стабилизированы, им провели обследование. На данный момент они находятся под наблюдением в реанимации, одному ребенку планируют провести оперативное лечение. Для этого проведут телеконсультацию с федеральными медицинскими центрами.
«По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на электроопору»,- сообщили в МВД Бурятии.
Один из взрослых пострадавших находится в Республиканской клинической больнице имени Семашко в отделении реанимации, состояние пациентки стабильно тяжелое.Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. Прокуратура республики контролирует результаты проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Еравнинском районе.
«Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий»,- сообщили в ведомстве.
Фото: пресс-служба прокуратуры Бурятии.