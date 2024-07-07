Происшествия 07.07.2024 в 14:32

В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших в страшной аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Еравнинском районе
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших в страшной аварии

Зампред правительства - министр здравоохранения Евгения Лудупова рассказала о состоянии пострадавших в страшном ДТП, которое произошло в Еравнинском районе.

По словам министра, с момента получения информации министерство здравоохранения РБ, ТЦМК РБ, ДРКБ и Еравнинская ЦРБ оперативно приступили к организации оказания медицинской помощи пострадавшим.

«13 пациентов были доставлены в центральную районную больницу. А позже троих детей и одного взрослого доставили в Улан-Удэ»,

- сказала она.
Напомним, в Еравнинском районе произошло страшное ДТП, в котором погиб водитель и пострадало 14 пассажиров. Автомобиль буквально превратился в груду металла. Как сообщило МВД Бурятии, в селе Исинга перевернулся УАЗ «Патриот», в котором ехали 15 человек.

«По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на электроопору»,

- сообщили в МВД Бурятии.
Ночью 3 детей (2, 5, 7 лет. - Прим.ред.) доставили в «ДРКБ» санитарным бортом Территориального центра медицины катастроф. Транспортировка прошла без осложнений. Дети были стабилизированы, им провели обследование. На данный момент они находятся под наблюдением в реанимации, одному ребенку планируют провести оперативное лечение. Для этого проведут телеконсультацию с федеральными медицинскими центрами.

Один из взрослых пострадавших находится в Республиканской клинической больнице имени Семашко в отделении реанимации, состояние пациентки стабильно тяжелое.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. Прокуратура республики контролирует результаты проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Еравнинском районе.

«Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий»,

- сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Теги
ДТП еравнинский район люди дети

Все новости

В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших в страшной аварии
07.07.2024 в 14:32
В Бурятии медведь загрыз одинокую женщину
07.07.2024 в 13:45
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту массового отравления роллами
07.07.2024 в 13:11
Выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость
07.07.2024 в 12:05
Бюстгальтер спас жительницу Улан-Удэ от смерти
07.07.2024 в 08:00
В Бурятии открыли ящик Пандоры?
07.07.2024 в 07:00
В Бурятии десятки человек оказались в больнице из-за отравления в кафе
06.07.2024 в 13:41
В Бурятии директору строительной компании дали три года
06.07.2024 в 13:33
В Бурятии ввели режим ЧС из-за пожаров
06.07.2024 в 13:02
В Бурятии открыли мемориал заслуженному самосвалу
06.07.2024 в 12:42
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
В Бурятии медведь загрыз одинокую женщину
Жительница Северобайкальского района столкнулась с хищником на берегу реки
07.07.2024 в 13:45
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту массового отравления роллами
На данный момент уже известно о 75 пострадавших, среди которых 42 - это дети
07.07.2024 в 13:11
В Бурятии десятки человек оказались в больнице из-за отравления в кафе
Прокуратура проверяет заведение, в котором кушали пострадавшие
06.07.2024 в 13:41
В Бурятии директору строительной компании дали три года
Он присвоил деньги на строительство детских площадок
06.07.2024 в 13:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru