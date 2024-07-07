В Бурятии рассказали о состоянии пострадавших в страшной аварии

Зампред правительства - министр здравоохранения Евгения Лудупова рассказала о состоянии пострадавших в страшном ДТП, которое произошло в Еравнинском районе.

По словам министра, с момента получения информации министерство здравоохранения РБ, ТЦМК РБ, ДРКБ и Еравнинская ЦРБ оперативно приступили к организации оказания медицинской помощи пострадавшим.

«13 пациентов были доставлены в центральную районную больницу. А позже троих детей и одного взрослого доставили в Улан-Удэ», - сказала она.

«По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на электроопору», - сообщили в МВД Бурятии.

Напомним, в Еравнинском районе произошло страшное ДТП, в котором погиб водитель и пострадало 14 пассажиров. Автомобиль буквально превратился в груду металла. Как сообщило МВД Бурятии, в селе Исинга перевернулся УАЗ «Патриот», в котором ехали 15 человек.Ночью 3 детей (2, 5, 7 лет. - Прим.ред.) доставили в «ДРКБ» санитарным бортом Территориального центра медицины катастроф. Транспортировка прошла без осложнений. Дети были стабилизированы, им провели обследование. На данный момент они находятся под наблюдением в реанимации, одному ребенку планируют провести оперативное лечение. Для этого проведут телеконсультацию с федеральными медицинскими центрами.

Один из взрослых пострадавших находится в Республиканской клинической больнице имени Семашко в отделении реанимации, состояние пациентки стабильно тяжелое.

«Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий», - сообщили в ведомстве.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии. Прокуратура республики контролирует результаты проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Еравнинском районе.

Фото: пресс-служба прокуратуры Бурятии.