Жители Улан-Удэ создают проблемы пьяным водителям

Всего с начала года сотрудники ГИБДД задержали 3870 водителей с признаками опьянения. Как отметили в Госавтоинспекции, за первые полгода по вине нетрезвых водителей произошло 87 ДТП, в результате которых 18 человек погибли, 105 получили травмы.









В Улан-Удэ с начала года неравнодушные горожане помогли задержать 102 нетрезвых водителя, пятеро из них задержаны только за последнюю неделю. Такие данные озвучили сегодня в МВД Бурятии.Так, утром 30 июня в ГИБДД сообщили о пьяном гражданине на автомобиле «Тойота Ипсум» во дворе дома на улице Мокрова. Приехавший для проверки информации экипаж ДПС обнаружил в иномарке 40-летнего мужчину с явными признаками опьянения. Результат его освидетельствования показал 1,21 мг/л. Нарушителя привлекли к административной ответственности, а его авто забрали на штрафстоянку.Также по наводке бдительных граждан на улице Жердева инспекторы задержали 67-летнего водителя «Тойоты Короллы». Мужчина пояснил, что «накануне у него была встреча с одноклассниками». Составив административный протокол, инспекторы забрали его иномарку на штрафстоянку.Еще об одном пьяном нарушителе очевидцы сообщили в телеграм-бот @gibdd03_bot ночью 2 июля. Водителя «Тойоты Камри» полицейские остановили на улице Трубачеева. Освидетельствование 35-летнего гражданина показало 0,64 мг/л. За езду в пьяном виде мужчину ждут штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.Днем 2 июля по сообщению очевидцев автоинспекторы задержали 50-летнего водителя автомашины «Тойота Ипсум». Мужчина находился за рулем с признаками опьянения, но от освидетельствования отказался. В отношении него составлен административный протокол.Ночью 3 июля полицейские задержали 44-летнего водителя такси, о котором горожане сообщили в дежурную часть. Пьяный мужчина управлял автомобилем «Фольксваген».Фото и видео: МВД Бурятии