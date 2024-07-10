Происшествия 10.07.2024 в 11:21
«Полез спасать друга»
В Новосибирске 13-летний школьник утонул, пытаясь спасти одноклассника
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске утонул восьмиклассник на озере возле МЖК. Очевидцы рассказали: днем в воскресенье мальчик полез спасать одноклассника и сам ушел под воду. Дети купались без присмотра родителей в запрещенном месте. Второго ребенка спас неизвестный – теперь его ищут, чтобы поблагодарить, сообщает КП-Новосибирск.
Трагедия произошла днем 7 июля на озере Лесное возле МЖК. Шестеро ребят от 13 до 14 лет пошли на озеро без присмотра родителей. Никто из компании подростков не умел плавать.
- Около 17:00 мне позвонили земляки, я приехал на озеро у МЖК, чтобы помочь опознать ребенка. По словам очевидцев, тонули два восьмиклассника, Паша и Тимур. Когда Паша начал тонуть, Тимур полез его спасать, хотя сам не умел плавать. Думал, что неглубоко, но ошибся и начал уходить под воду. Другие дети позвали на помощь взрослых, в итоге неизвестный мужчина достал Пашу. А Тимур уже скрылся под водой, – рассказал Жусуп Турдубаев, зампредседателя землячества Киргизии в Новосибирске.
Тело Тимура нашли через полчаса поисков, на место уже прибыла «скорая» и отец погибшего мальчика. Он опознал своего сына и разрыдался, тело ребенка увезли на судмедэкспертизу Спасенный мальчик ушел с озера домой сам.
- Тимур родился в Киргизии, в 4 года приехал в Новосибирск с семьей, а Паша вроде местный. Они учились вместе с первого класса, мама Тимура всегда запрещала ему ходить купаться. Семья у них нормальная, папа работает на складе, мама – домохозяйка, есть старший брат, – рассказал Жусуп Турдубаев.
Тело ребенка отвезли на судмедэкспертизу, следователи подтвердили факт трагедии.
- Следственным отделом по Октябрьскому району проводится проверка по факту обнаружения тела несовершеннолетнего в акватории водоема в Октябрьском районе. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.
*Имена детей изменены
Трагедия произошла днем 7 июля на озере Лесное возле МЖК. Шестеро ребят от 13 до 14 лет пошли на озеро без присмотра родителей. Никто из компании подростков не умел плавать.
- Около 17:00 мне позвонили земляки, я приехал на озеро у МЖК, чтобы помочь опознать ребенка. По словам очевидцев, тонули два восьмиклассника, Паша и Тимур. Когда Паша начал тонуть, Тимур полез его спасать, хотя сам не умел плавать. Думал, что неглубоко, но ошибся и начал уходить под воду. Другие дети позвали на помощь взрослых, в итоге неизвестный мужчина достал Пашу. А Тимур уже скрылся под водой, – рассказал Жусуп Турдубаев, зампредседателя землячества Киргизии в Новосибирске.
Тело Тимура нашли через полчаса поисков, на место уже прибыла «скорая» и отец погибшего мальчика. Он опознал своего сына и разрыдался, тело ребенка увезли на судмедэкспертизу Спасенный мальчик ушел с озера домой сам.
- Тимур родился в Киргизии, в 4 года приехал в Новосибирск с семьей, а Паша вроде местный. Они учились вместе с первого класса, мама Тимура всегда запрещала ему ходить купаться. Семья у них нормальная, папа работает на складе, мама – домохозяйка, есть старший брат, – рассказал Жусуп Турдубаев.
Тело ребенка отвезли на судмедэкспертизу, следователи подтвердили факт трагедии.
- Следственным отделом по Октябрьскому району проводится проверка по факту обнаружения тела несовершеннолетнего в акватории водоема в Октябрьском районе. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили КП-Новосибирск в СУ СКР по Новосибирской области.
*Имена детей изменены