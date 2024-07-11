Происшествия 11.07.2024 в 12:13

«Не помог даже спасательный жилет»

В Геленджике во время крушения яхты погибла туристка из Новосибирска
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Не помог даже спасательный жилет»
Новосибирская туристка 31-лентяя Софья Цыганкова погибла в Геленджике во время крушения яхты. Трагедия произошла на экскурсии до давно севшего на мель сухогруза «Rio». Прогулка занимала по времени 4 часа, и туристы отправлялись на нее на яхте, сообщает КП-Новосибирск.

- В пути учимся и оттачиваем мастерство управления спортивной парусной яхтой и наслаждаемся видами, - написано в рекламе фирмы, которая занималась организацией туров. - Желающие могут освежиться в морской воде и поплавать рядом с корабельной легендой! По пути увидим дельфинов и огромные сухогрузы на рейде в непосредственной близости.

- Мы знали, что Соня поехала отдыхать на море с мужем, как обычно. Она с ним много куда ездила, много, где были, - рассказала родственница погибшей. – Соня была в спасательном жилете, на нее его надел муж, как начался шторм. Но даже он не помог.7 июля из бухты вышло три яхты с отдыхающими. На обратном пути начался шторм, и со всех сорвало паруса. На судне, которое перевернулось, было 5 человек. Среди них находилась супружеская пара из Новосибирска.

По словам девушки, супруг сначала спас жену, вытащил её на поверхность воды, но потом его самого потянуло на дно.

- Он, когда второй раз вынырнул, не увидел ее. Подумал, что жену забрали проезжающие мимо катера или спасатели. Когда он доплыл до берега, то не нашел ее, - говорит сибирячка.

Спасательная операция длилась двое суток. Вечером 9 июля стало известно, что тело жительницы Новосибирска достали из воды. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным грозит до шести лет лишения свободы.

- У меня не было никакой надежды. Я мысленно себя приготовила к тому, что случится то, что случится. В итоге нашли тело... Новость о смерти Сони подкосила ее маму, - рассказывает родственница.

До компании, которая организовала экскурсию, дозвониться не удалось. Капитан яхты и директор фирмы также не отвечают.

Фото: соцсети

Все новости

«ТимлюйЦемент» стал дипломантом регионального тура национальной премии «Корпоративный музей»
11.07.2024 в 13:27
Жителям Бурятии не стоит ждать возобновления авиарейсов на Ольхон
11.07.2024 в 13:11
В Улан-Удэ покажут картины художницы Анастасии Базаровой
11.07.2024 в 13:07
Бурятские лучники завоевали множество наград на чемпионате России
11.07.2024 в 12:36
Житель Кабанского района украл деньги у своей подруги
11.07.2024 в 12:14
«Не помог даже спасательный жилет»
11.07.2024 в 12:13
Жители 40-х кварталов – против безобразий!
11.07.2024 в 12:01
В Улан-Удэ горожане изуродовали медведей в сквере «Зодчий»
11.07.2024 в 11:51
На Восточном экономическом форуме Бурятия покажет экспозицию в буддийском стиле
11.07.2024 в 11:49
Предприниматели Бурятии вновь получат субсидии на создание модульных отелей
11.07.2024 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
Житель Кабанского района украл деньги у своей подруги
Он сделал это во время совместного распития алкоголя
11.07.2024 в 12:14
В Улан-Удэ горожане изуродовали медведей в сквере «Зодчий»
Им порвали ушки, лапы, расцарапали спины и морды
11.07.2024 в 11:51
В Бурятии перевернулся 18-летний байкер
Парень и его пассажир оказались в больнице
11.07.2024 в 10:56
В Бурятии медведи кидаются на машины и давят кур
В районах республики встречи с косолапыми стали уже ежедневными
11.07.2024 в 10:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru