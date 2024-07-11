Происшествия 11.07.2024 в 12:13
«Не помог даже спасательный жилет»
В Геленджике во время крушения яхты погибла туристка из Новосибирска
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирская туристка 31-лентяя Софья Цыганкова погибла в Геленджике во время крушения яхты. Трагедия произошла на экскурсии до давно севшего на мель сухогруза «Rio». Прогулка занимала по времени 4 часа, и туристы отправлялись на нее на яхте, сообщает КП-Новосибирск.
- В пути учимся и оттачиваем мастерство управления спортивной парусной яхтой и наслаждаемся видами, - написано в рекламе фирмы, которая занималась организацией туров. - Желающие могут освежиться в морской воде и поплавать рядом с корабельной легендой! По пути увидим дельфинов и огромные сухогрузы на рейде в непосредственной близости.
- Мы знали, что Соня поехала отдыхать на море с мужем, как обычно. Она с ним много куда ездила, много, где были, - рассказала родственница погибшей. – Соня была в спасательном жилете, на нее его надел муж, как начался шторм. Но даже он не помог.7 июля из бухты вышло три яхты с отдыхающими. На обратном пути начался шторм, и со всех сорвало паруса. На судне, которое перевернулось, было 5 человек. Среди них находилась супружеская пара из Новосибирска.
По словам девушки, супруг сначала спас жену, вытащил её на поверхность воды, но потом его самого потянуло на дно.
- Он, когда второй раз вынырнул, не увидел ее. Подумал, что жену забрали проезжающие мимо катера или спасатели. Когда он доплыл до берега, то не нашел ее, - говорит сибирячка.
Спасательная операция длилась двое суток. Вечером 9 июля стало известно, что тело жительницы Новосибирска достали из воды. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным грозит до шести лет лишения свободы.
- У меня не было никакой надежды. Я мысленно себя приготовила к тому, что случится то, что случится. В итоге нашли тело... Новость о смерти Сони подкосила ее маму, - рассказывает родственница.
До компании, которая организовала экскурсию, дозвониться не удалось. Капитан яхты и директор фирмы также не отвечают.
Фото: соцсети
- В пути учимся и оттачиваем мастерство управления спортивной парусной яхтой и наслаждаемся видами, - написано в рекламе фирмы, которая занималась организацией туров. - Желающие могут освежиться в морской воде и поплавать рядом с корабельной легендой! По пути увидим дельфинов и огромные сухогрузы на рейде в непосредственной близости.
- Мы знали, что Соня поехала отдыхать на море с мужем, как обычно. Она с ним много куда ездила, много, где были, - рассказала родственница погибшей. – Соня была в спасательном жилете, на нее его надел муж, как начался шторм. Но даже он не помог.7 июля из бухты вышло три яхты с отдыхающими. На обратном пути начался шторм, и со всех сорвало паруса. На судне, которое перевернулось, было 5 человек. Среди них находилась супружеская пара из Новосибирска.
По словам девушки, супруг сначала спас жену, вытащил её на поверхность воды, но потом его самого потянуло на дно.
- Он, когда второй раз вынырнул, не увидел ее. Подумал, что жену забрали проезжающие мимо катера или спасатели. Когда он доплыл до берега, то не нашел ее, - говорит сибирячка.
Спасательная операция длилась двое суток. Вечером 9 июля стало известно, что тело жительницы Новосибирска достали из воды. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным грозит до шести лет лишения свободы.
- У меня не было никакой надежды. Я мысленно себя приготовила к тому, что случится то, что случится. В итоге нашли тело... Новость о смерти Сони подкосила ее маму, - рассказывает родственница.
До компании, которая организовала экскурсию, дозвониться не удалось. Капитан яхты и директор фирмы также не отвечают.
Фото: соцсети