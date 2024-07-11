Житель Улан-Удэ угнал иномарку у коллеги

28 июня полицию Улан-Удэ обратился горожанин. Мужчина сообщил, что угнана его иномарка, которую он припарковал рядом с работой.«Оперативники уголовного розыска приступили к поиску злоумышленника. Вскоре они установили его личность и распространили ориентировку на розыск. Впоследствии угонщика задержали сотрудники транспортной полиции. Им оказался 32-летний коллега потерпевшего», - рассказали в МВД Бурятии.Выяснилось, что ночью мужчины на рабочем месте распивали спиртное. Когда хозяин авто уснул, коллега взял из кармана его брюк ключи и поехал кататься. Угонщик доехал до Кабанского района, где бросил машину из-за поломки.По факту угона возбуждено уголовное дело. Как отметили в МВД, ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался.Фото: «Номер один»