Происшествия 11.07.2024 в 16:50

Житель Улан-Удэ угнал иномарку у коллеги

Доехав до Кабанского района, злоумышленник бросил машину из-за поломки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ угнал иномарку у коллеги
28 июня полицию Улан-Удэ обратился горожанин. Мужчина сообщил, что угнана его иномарка, которую он припарковал рядом с работой.

«Оперативники уголовного розыска приступили к поиску злоумышленника. Вскоре они установили его личность и распространили ориентировку на розыск. Впоследствии угонщика задержали сотрудники транспортной полиции. Им оказался 32-летний коллега потерпевшего», - рассказали в МВД Бурятии.

Выяснилось, что ночью мужчины на рабочем месте распивали спиртное. Когда хозяин авто уснул, коллега взял из кармана его брюк ключи и поехал кататься. Угонщик доехал до Кабанского района, где бросил машину из-за поломки.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Как отметили в МВД, ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался.

Фото: «Номер один»
Теги
угон

Все новости

В селе Посольское отметят еще один рыбный праздник
11.07.2024 в 18:06
В Бурятии 60-летняя бомжиха зарезала мужчину
11.07.2024 в 17:45
В Бурятии выберут лучшие детские рисунки ко Дню строителя
11.07.2024 в 17:36
Жители Бурятии жалуются на мусор на пляжах и коров, гуляющих по Байкалу
11.07.2024 в 17:33
Жители Соснового Бора в Улан-Удэ оценили новую многофункциональную площадку
11.07.2024 в 17:16
Клещи в Бурятии покусали уже более 3 тысяч человек
11.07.2024 в 17:06
Житель Улан-Удэ угнал иномарку у коллеги
11.07.2024 в 16:50
Медики из Бурятии одержали победу во Всероссийском конкурсе
11.07.2024 в 16:42
В Улан-Удэ будут срезать новый асфальт на улице Борсоева
11.07.2024 в 16:23
Байкеры из Монголии приехали в гости в Бурятию
11.07.2024 в 16:16
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Бурятии 60-летняя бомжиха зарезала мужчину
После убийства женщина скрылась, но её удалось задержать
11.07.2024 в 17:45
Клещи в Бурятии покусали уже более 3 тысяч человек
Укусы зафиксированы во всех районах и столице республики
11.07.2024 в 17:06
Жители Бурятии не оставляют попыток быстро заработать миллионы, ничего не делая
В результате люди сами остаются без денег и с огромными долгами
11.07.2024 в 14:06
Житель Улан-Удэ громким храпом привлек внимание вора
Изрядно выпив в клубе, мужчина не смог дойти до дома и уснул на лавочке
11.07.2024 в 13:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru