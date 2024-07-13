Происшествия 13.07.2024 в 15:20
В Улан-Удэ при взрыве газового баллона погибли два человека
Инцидент произошел в микрорайоне Восточный
Текст: Андрей Константинов
Взрыв газового баллона произошел сегодня днем на ул. Антонова, 25 в микрорайоне Восточный. В этом здании расположены СТО, пункт приема металлолома и еще две компании.
По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека. Па месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Они выясняют причины и обстоятельства трагедии.
Фото: pixabay.com
По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека. Па месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Они выясняют причины и обстоятельства трагедии.
Фото: pixabay.com
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