В Улан-Удэ при взрыве газового баллона погибли два человека

Взрыв газового баллона произошел сегодня днем на ул. Антонова, 25 в микрорайоне Восточный. В этом здании расположены СТО, пункт приема металлолома и еще две компании.По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека. Па месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Они выясняют причины и обстоятельства трагедии.Фото: pixabay.com