Происшествия 13.07.2024 в 15:20

В Улан-Удэ при взрыве газового баллона погибли два человека

Инцидент произошел в микрорайоне Восточный
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ при взрыве газового баллона погибли два человека
Взрыв газового баллона произошел сегодня днем на ул. Антонова, 25 в микрорайоне Восточный. В этом здании расположены СТО, пункт приема металлолома и еще две компании.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека. Па месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы. Они выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Фото: pixabay.com
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