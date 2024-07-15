Происшествия 15.07.2024 в 13:17

Врача из Улан-Удэ развели на 3,5 млн рублей

Под давлением аферистов женщина брала кредиты и занимала деньги у родственников
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Текст: Андрей Константинов
Врача из Улан-Удэ развели на 3,5 млн рублей
12 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 62-летней горожанки, работающей врачом в одной из клиник. Доверившись сообщению от «руководителя» об утечке данных, звонкам лже-правоохранителя и псевдо-работников Центробанка, она лишилась 3,5 миллионов рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, 7 июня в мессенджере женщина получила сообщение: начальник сети клиник писала об утечке данных из бухгалтерии и в связи с этим — проверке ФСБ. Затем горожанке через мессенджер позвонил якобы сотрудник ФСБ. Женщина-полковник сообщила, что с банковского счета улан-удэнки осуществлен перевод в сумме 3 миллионов рублей на нужды врагов России, а сама горожанка является фигурантом уголовного дела. Это подтвердила коллега «полковника», занимавшаяся «расследованием». Она по видеосвязи показала свое удостоверение, а также отправила потерпевшей «постановление о неразглашении сведений». Лже-правоохранители объяснили женщине, что для прекращения финансирования врага и избежания дальнейших проблем требуется закрыть единый лицевой счет в Центробанке.

Уже вскоре на связь с горожанкой вышел «работник Центробанка» и дал инструкцию: снять имеющиеся в пользовании деньги во всех банках, приобрести новые телефон и сим-карту, и установить на гаджет приложение для бесконтактной оплаты. Еще одним важным указанием стало удаление всех поступающих от него сообщений.

Не заставило себя ждать следующее сообщение от аферистов. По их словам, некие лица оформили от имени улан-удэнки липовую доверенность и могут спокойно распоряжаться её имуществом. Для убедительности женщину попросили зайти в личный кабинет на портале госуслуг и своими глазами увидеть документ.

Лже-правоохранитель добавила, что злоумышленники по доверенности подали заявку в банк на получение кредита в сумме 1 миллиона рублей. Помешать им можно, обнулив ячейку в Центробанке: быстрее них взять займ и для сохранности перевести деньги по указанным реквизитам, что и сделала горожанка. Однако этого оказалось недостаточно: то же самое необходимо было проделать с очередной заявкой злоумышленников — теперь на сумму в 2 миллиона рублей.

Женщина оформила ещё один кредит, обналичила кредитные карты и взяла 900 тысяч рублей в долг у родственников — и также перечислила на продиктованный счет.

Остановиться её заставила новость о подобных мошенничествах, увиденная в интернете. Тогда горожанка поняла, что ее обманули. Однако к этому моменту она уже перечислила аферистам более 3,5 миллионов рублей.

Полиция Бурятии предупреждает: сообщения в мессенджере от «руководителя» об утечке данных и проверке персонала сотрудниками ФСБ — фейк. Рассказы, якобы, банковских работников про срочные переводы и «безопасный счет» - тоже фейк. Помните: должностные лица не звонят через мессенджеры. Не верьте сомнительной и пугающей информации и перепроверяйте все получаемые сведения.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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