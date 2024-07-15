Росгвардейцы задержали пьяного угонщика в пригороде Улан-Удэ

Ночью в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что в микрорайоне Солдатский угнана иномарка. Ориентировку на автомобиль передали всем наружным нарядам правоохранительных органов.«В ходе патрулирования на ул. Кабанская сотрудники вневедомственной охраны заметили белый автомобиль, схожий по приметам с угнанным. Он направлялся в сторону выезда из города. В ходе преследования экипаж группы задержания заблокировал автомобиль на федеральной трассе, задержал водителя и пассажиров. Все они были пьяны. При этом во время остановки водитель перескочил на пассажирское сидение, чтобы отвезти от себя подозрения в управлении угнанной иномаркой», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Угонщиком оказался 32-летний ранее судимый житель Прибайкальского района. Мужчина рассказал, что, проходя мимо припаркованного на улице автомобиля, заметил, что его двери не заперты. Ключом от другой машины он завел иномарку и поехал кататься с друзьями.По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия Бурятии