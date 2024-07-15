В пригороде Улан-Удэ при тушении пожара нашли тело мужчины

«В настоящее время открытое горение ликвидировано, проводится проливка места пожара. На месте работают 17 человек и 5 единиц техники», - сообщили в МЧС Бурятии.





Пожар произошел сегодня днем в ДНТ «Селенга» в Поселье. Там загорелись жилой дом, гараж и баня на общей площади 150 кв. м. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело мужчины, ещё одна женщина получила ожоги.Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель МЧС.Фото: МЧС Бурятии