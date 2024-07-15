В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего подростка

«По данным камер видеонаблюдения в это время на данном участке дороги действительно проезжала иномарка красного цвета, однако госномер, марка и водитель до настоящего времени не установлены. Очевидцев произошедшего наезда и граждан, обладающих информацией об автомобиле и его водителе, просим позвонить по телефону 8 (3012) 29-29-37», - обратились к улан-удэнцам в МВД Бурятии.









В Улан-Удэ Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего поздним вечером 15 июня на улице Заломова. Там водитель неустановленного автомобиля в зоне пешеходного перехода сбил 17-летнего подростка, после чего скрылся. Пострадавший получил ушибы и позже обратился в больницу. По словам юноши, наезд совершил водитель иномарки красного цвета.Фото и видео: ГИБДД Бурятии