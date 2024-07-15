Происшествия 15.07.2024 в 17:36
У жителей микрорайона Сосновы бор в Улан-Удэ пропал свет
Ориентировочно, электричество вернут через два часа
Текст: Андрей Константинов
Сегодня из-за аварии жители микрорайона Сосновый бор в Улан-Удэ остались без электричества.
Как сообщил и.о. заместителя председателя КГХ по жилищно-коммунальному комплексу Иван Рыбальченко, в ликвидации аварии задействованы две бригады: 9 специалистов и 2 единицы техники. Ориентировочно, подача электроснабжения возобновится через два часа.
Фото: «Номер один»
Как сообщил и.о. заместителя председателя КГХ по жилищно-коммунальному комплексу Иван Рыбальченко, в ликвидации аварии задействованы две бригады: 9 специалистов и 2 единицы техники. Ориентировочно, подача электроснабжения возобновится через два часа.
Фото: «Номер один»
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