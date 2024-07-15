У жителей микрорайона Сосновы бор в Улан-Удэ пропал свет

Сегодня из-за аварии жители микрорайона Сосновый бор в Улан-Удэ остались без электричества.Как сообщил и.о. заместителя председателя КГХ по жилищно-коммунальному комплексу Иван Рыбальченко, в ликвидации аварии задействованы две бригады: 9 специалистов и 2 единицы техники. Ориентировочно, подача электроснабжения возобновится через два часа.Фото: «Номер один»