Жаркая погода активизировала ядовитых змей в Бурятии

Судя по последним новостям, жители Бурятии уже привыкли не только к выходу из леса медведей, но и к выползанию к ним змей, ядовитых в том числе. Теперь люди переживают есть ли в наличии противоядие и хватит ли его на всех в случае чего…

Накануне жители Мухоршибирского района Бурятии обсуждали в местном вайбер-чате участившиеся случаи выползания змей на своих участках.

- В селе Заган в новостройках на улице Седова и Восточная, участились случаи появления змей. Внешне они похожи на щитомордника, а ведь он ядовит. Почти у всех у нас маленькие дети. Есть ли у нас в больнице противоядие от змей? - спрашивают обеспокоенные жители.

Другой житель тоже задает аналогичный вопрос:

- В населённом пункте Новый Заган участились случаи поимки змей. Их ежедневно отлавливают жители улиц Восточная, Седова и Казачья на своих участках. Хотелось бы уточнить есть ли в Центральной районной больнице противоядие на случай укуса?

Обеспокоенным жителям ответила зам главного врача Мухоршибирской ЦРБ Юлия Клементьева, заверив, что на пункте скорой помощи ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ» имеется достаточное количество сыворотки против яда гадюки, сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Также в районной группе дают ряд рекомендаций, что делать, если вы встретили змею на улице.

- Просто обойдите ее стороной и ни в коем случае не трогайте. Нельзя предпринимать активных действий, пытаться ударить или атаковать змею. При ударах палками есть риск

закинуть змею себе на шею. Оптимальный вариант оставить ее в покое и змея уйдёт сама. Если же змея заползла в дом – не пытайтесь самостоятельно избавиться от нее, не подходите к ней, а сразу вызывайте спасателей по телефонам 101 и 112. При укусе змеи незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью, - предупреждают в «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Ранее «Номер один» сообщал, что за 1,5 месяца лета от укусов змей в Бурятии пострадали шестеро детей. Случаи нападения были зафиксированы на реке Торма Иволгинского района, а также в Прибайкальском, Тарбагатайском и в Курумканском районах.

Фото: loon.site