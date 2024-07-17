В Улан-Удэ машинист локомотива оказался наркоманом

Бурятская транспортная прокуратура добилась, чтобы машиниста локомотива из Улан-Удэ лишили прав на управление подвижным составом.Как сообщили в надзорном ведомстве, теперь уже бывший машинист Эксплуатационного локомотивного депо Улан-Удэ был осужден за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Кроме того, выяснилось, что мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере, а также имеет противопоказания к управлению транспортными средствами.«В этой связи прокурор обратился с иском в суд о прекращении действия свидетельства на право управления локомотивом. Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», - рассказали в ведомстве.Фото: «Номер один»