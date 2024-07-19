Происшествия 19.07.2024 в 09:45
Авария в Улан-Удэ оставила 23 дома без воды
Холодное водоснабжение им отключили на весь день
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники МУП «Водоканал» устраняют аварию по улице Комсомольской. Во время работ без холодной воды останутся более 20 домов.
-По улице Комсомольская, 38 сотрудники МУП «Водоканал» проводят аварийно-восстановительные работы по устранению аварии на чугунной трубе Ду - 150 мм. В связи с этим, 19 июля, с 9 до 20 часов будет произведено отключение холодного водоснабжения. Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше, - пишут в группе Водоканала.
Телефон диспетчерской службы: 44-00-00 и 44-10-33.
Фото: МУП "Водоканал"
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