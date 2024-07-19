Происшествия 19.07.2024 в 09:45

Авария в Улан-Удэ оставила 23 дома без воды

Холодное водоснабжение им отключили на весь день
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Авария в Улан-Удэ оставила 23 дома без воды

Сотрудники МУП «Водоканал» устраняют аварию по улице Комсомольской. Во время работ без холодной воды останутся более 20 домов.

-По улице Комсомольская, 38 сотрудники МУП «Водоканал» проводят аварийно-восстановительные работы по устранению аварии на чугунной трубе Ду - 150 мм. В связи с этим, 19 июля, с 9 до 20 часов будет произведено отключение холодного водоснабжения. Приносим свои извинения за временные неудобства. Специалисты предприятия сделают всё возможное, чтобы завершить работы раньше, - пишут в группе Водоканала.

Телефон диспетчерской службы: 44-00-00 и 44-10-33.

Фото: МУП "Водоканал"

 

Теги
авария отключение вода труба водоканал

Все новости

В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 5-летнюю девочку
19.07.2024 в 09:53
Авария в Улан-Удэ оставила 23 дома без воды
19.07.2024 в 09:45
В микрорайоне Южный в Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд
19.07.2024 в 09:30
13 лесных пожаров тушат сейчас в Бурятии
19.07.2024 в 09:26
ВСГУТУ договорился о сотрудничестве с Академией китайской культуры
19.07.2024 в 09:18
В Улан-Удэ убийства передались по наследству
19.07.2024 в 09:17
В Улан-Удэ появился новый мини-аквапарк
19.07.2024 в 09:15
Электронное удостоверение ветерана боевых действий
19.07.2024 в 09:00
Перевернувшийся грузовик перекрыл движение трамваев в Улан-Удэ
19.07.2024 в 08:56
Дефицит электроэнергии в Улан-Удэ нарастает
19.07.2024 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 5-летнюю девочку
К счастью, ребенок серьезно не пострадал
19.07.2024 в 09:53
13 лесных пожаров тушат сейчас в Бурятии
За сутки ликвидировано 10 возгораний, но возникло 7 новых
19.07.2024 в 09:26
В Улан-Удэ убийства передались по наследству
20-летний юноша, чей отец сидит за убийство, зарезал родного деда
19.07.2024 в 09:17
В Улан-Удэ появился новый мини-аквапарк
Так горожане назвали затопленную дождем детскую площадку
19.07.2024 в 09:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru