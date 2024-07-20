Происшествия 20.07.2024 в 09:12
Более 30 человек спасли на пожаре в Улан-Удэ
Среди них было 11 детей
Текст: Елена Кокорина
Пожар произошел вчера вечером, 19 июля в многоквартирном доме 110 микрорайона. Горела квартира на шестом этаже. На момент прибытия пожарных в подъезде было сильное задымление.
- Звеньями газодымозащитной службы с применением спасательных устройств по лестнице были выведены 32 человека, включая детей. По предварительной информации пострадал один человек, - сообщили в МЧС республики.
Возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. На месте работали 25 пожарных и 8 единиц техники.
Обстоятельства и причина пожара устанавливаются дознавателем МЧС России, добавили в ведомстве.Фото: скриншот видео МЧС РБ