Происшествия 20.07.2024 в 09:12

Более 30 человек спасли на пожаре в Улан-Удэ

Среди них было 11 детей
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Текст: Елена Кокорина
Более 30 человек спасли на пожаре в Улан-Удэ

Пожар произошел вчера вечером, 19 июля в многоквартирном доме 110 микрорайона. Горела квартира на шестом этаже. На момент прибытия пожарных в подъезде было сильное задымление.

- Звеньями газодымозащитной службы с применением спасательных устройств по лестнице были выведены 32 человека, включая детей. По предварительной информации пострадал один человек, - сообщили в МЧС республики.

Возгорание было ликвидировано на площади 15 квадратных метров. На месте работали 25 пожарных и 8 единиц техники.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются дознавателем МЧС России, добавили в ведомстве.

Фото: скриншот видео МЧС РБ
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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

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