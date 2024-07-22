В Улан-Удэ мужчина проник в детсад и обворовал воспитательницу

Утром 19 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже от воспитательницы детского сада. Женщина рассказала, что пока она была с детьми на утренней прогулке, из ее сумки пропали деньги и золотая цепочка. Ущерб составил более 32 тысяч рублей.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 8 утра на территорию дошкольного учреждения через забор проник неизвестный мужчина. Он зашел в здание детсада, а затем в одной из незакрытых групп обнаружил в шкафчике около спальни женскую сумку. Злоумышленник похитил золотую цепочку и тысячу рублей из картхолдера, а банковские карты не тронул. После хищения мужчина вышел из детсада через калитку.«Оперативники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 39-летний житель поселка Вахмистрово. Задержанный пояснил, что пришел в детский сад якобы по просьбе родственницы, которая попросила его узнать о документах, необходимых для зачисления в учреждение ребенка. Гражданин ранее судим, не работает. В настоящее время следователь принимает меры по изъятию похищенной цепочки из ломбарда», - рассказали в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»