Происшествия 22.07.2024 в 15:29

В Улан-Удэ мужчина проник в детсад и обворовал воспитательницу

Похитив деньги и золото, злоумышленник беспрепятственно покинул учреждение
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мужчина проник в детсад и обворовал воспитательницу
Утром 19 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже от воспитательницы детского сада. Женщина рассказала, что пока она была с детьми на утренней прогулке, из ее сумки пропали деньги и золотая цепочка. Ущерб составил более 32 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 8 утра на территорию дошкольного учреждения через забор проник неизвестный мужчина. Он зашел в здание детсада, а затем в одной из незакрытых групп обнаружил в шкафчике около спальни женскую сумку. Злоумышленник похитил золотую цепочку и тысячу рублей из картхолдера, а банковские карты не тронул. После хищения мужчина вышел из детсада через калитку.

«Оперативники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался 39-летний житель поселка Вахмистрово. Задержанный пояснил, что пришел в детский сад якобы по просьбе родственницы, которая попросила его узнать о документах, необходимых для зачисления в учреждение ребенка. Гражданин ранее судим, не работает. В настоящее время следователь принимает меры по изъятию похищенной цепочки из ломбарда», - рассказали в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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