В Бурятии одни районы уходят под воду, а другие горят

«Прошу земляков набраться терпения. Люди и техника работают, оперативный штаб по ЧС работает в постоянном режиме», - подытожил Леонид Будаев.





В Республиканском агентстве лесного хозяйства также призвали местных жителей сохранять спокойствие, заверив, что ситуация находится под контролем. В то же время сельчанам посоветовали воздержаться от длительного пребывания на улице, а также пользоваться защитными масками, респираторами и марлевыми повязками.



Пока Тункинский, Замаменский и Джидинский районы Бурятии страдают от подтопления, в Курумканском районе сложилась тяжелая ситуация с лесными пожарами. Из-за этого в лесах района ввели режим чрезвычайной ситуации, а глава Леонид Будаев выступил с обращением к местным жителям.По словам главы, сейчас в районе действует 8 новых лесных пожаров, три из которых в труднодоступной местности в горах Верхне-Баргузинского лесничества, а один - в Джергинском заповеднике.«Угрозы населённым пунктам нет. Пожар в Курумканском лесничестве у села Арзгун под контролем, работают люди и техника, идёт опашка тракторами. Крупный пожар в Верхне-Баргузинском лесничестве в местности Куллук действует на площади 1251 га, там работают более половины всех задействованных на пожарах людей, работают два трактора», - передает слова главы вайбер-чат «Курумкан-инфо.24/7».Сейчас в борьбе с лесными пожарами задействованы все силы и средства района, дополнительно привлечены силы из других районов и Улан-Удэ.Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»