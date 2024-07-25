В Улан-Удэ владелец СТО воровал автомобили и разбирал их на запчасти

В Улан-Удэ оперативники уголовного розыска задержали 36-летнего горожанина, подозреваемый в серии краж автомобилей в Железнодорожном районе города.«Следователями установлена причастность злоумышленника к 4 фактам краж транспортных средств. В частности, к хищению автомобиля «Тойота Королла» стоимостью 500 тысяч рублей с парковки у административного здания на ул. Лимонова. Эта кража произошла 25 июня», - рассказали в МВД Бурятии.Как выяснили полицейские, мужчина владеет собственной станцией технического обслуживания. Автомобили он воровал для разбора на запчасти и их последующей продажи.«В ходе обысков по месту работы злоумышленника обнаружены агрегаты и запасные части от автомобилей, находящихся в розыске и технические средства, предназначенные для незаконного проникновения в машины и запуска их двигателей. Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на выявление иных фактов его противоправной деятельности», - сообщили в полиции.По фактам краж возбуждены уголовные дела. Известно, что подозреваемый ранее судим не был.Фото: russianstock.ru