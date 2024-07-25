Происшествия 25.07.2024 в 20:07
Улан-Удэ уходит под воду
В городе введен режим «Повышенная готовность»
Текст: Андрей Константинов
Проливной дождь, который начался сегодня утром в Улан-Удэ и не прекратился до сих пор, к вечеру парализовал город. Из-за возникших то тут, то там огромных луж практически на всех магистральных улицах образовались огромные пробки, также было прервано движение трамваев. На окраинах столицы Бурятии некоторые дороги просто размыло.
Как сообщил мэр Игорь Шутенков, за последние сутки выпало 33 мм осадков - это больше половины от ежемесячной нормы.
«Из-за проливных дождей вводим в Улан-Удэ режим «Повышенная готовность». Он позволит нам подключить для ликвидации последствий стихии дополнительную технику МУП «Управление трамвая», МУП «Водоканала» и других организации. Мы справимся!», - заверил горожан градоначальник.
Сейчас городские коммунальщики продолжают работать над устранением образовавшихся луж и промоин на дорогах. На данный момент воду откачивают на ул. Ленина, Борсоева, Ключевской, Моховой, Цивилева, Николая Петрова, Ботанической, Набережной, Смолина, Калинина, Банзарова, а также на Читинском переезде.
– В местах, где образовались большие лужи, дежурят бригады. Они откачивают воду и в целом следят за ситуацией. Специалисты продолжают работу по устранению последствий непогоды в усиленном режиме, – рассказал директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Игорь Мункуев.