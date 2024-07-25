Улан-Удэ уходит под воду

Проливной дождь, который начался сегодня утром в Улан-Удэ и не прекратился до сих пор, к вечеру парализовал город. Из-за возникших то тут, то там огромных луж практически на всех магистральных улицах образовались огромные пробки, также было прервано движение трамваев. На окраинах столицы Бурятии некоторые дороги просто размыло.









«Из-за проливных дождей вводим в Улан-Удэ режим «Повышенная готовность». Он позволит нам подключить для ликвидации последствий стихии дополнительную технику МУП «Управление трамвая», МУП «Водоканала» и других организации. Мы справимся!», - заверил горожан градоначальник.





Сейчас городские коммунальщики продолжают работать над устранением образовавшихся луж и промоин на дорогах. На данный момент воду откачивают на ул. Ленина, Борсоева, Ключевской, Моховой, Цивилева, Николая Петрова, Ботанической, Набережной, Смолина, Калинина, Банзарова, а также на Читинском переезде.







– В местах, где образовались большие лужи, дежурят бригады. Они откачивают воду и в целом следят за ситуацией. Специалисты продолжают работу по устранению последствий непогоды в усиленном режиме, – рассказал директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Игорь Мункуев.





Как сообщил мэр Игорь Шутенков, за последние сутки выпало 33 мм осадков - это больше половины от ежемесячной нормы.