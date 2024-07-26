Происшествия 26.07.2024 в 11:08

Миловидная лже-брокер увела у жителя Бурятии 1,5 миллиона

Мужчина купился на ее внешность и поставленную речь
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Текст: Елена Кокорина
Миловидная лже-брокер увела у жителя Бурятии 1,5 миллиона

В полицию Селенгинского района Бурятии обратился местный житель и сообщил, что стал жертвой мошенников, перечислив им почти 1,5 миллиона рублей. Большая часть потерянных денег была взята в кредит.

- В конце мая с ним связалась лже-брокер и предложила заработать на инвестициях. Мужчина согласился и установил на телефон приложение, в котором, якобы осуществлял сделки и покупал акции. На протяжении месяца злоумышленники убеждали его пополнять счет на всё большие и большие суммы, но когда он попытался вывести заработанные деньги – приложение заблокировалось, а представители инвестиционной компании перестали выходить на связь, - рассказали в МВД республики.

В полиции отмечают лже-брокер проводила обучение по инвестированию и общалась с мужчиной в скайпе. Миловидная внешность и грамотно поставленная речь, изобилующая специфическими терминами, ввели мужчину в заблуждение.

Фото: loon.site

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