Вооруженный ножом житель Улан-Удэ ограбил банк

В Улан-Удэ произошло нападение на банк, расположенный в почтовом отделении в 105-м микрорайоне. Как рассказали в Росгвардии Бурятии, туда ворвался вооруженный ножом мужчина. Похитив из кассы 200 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.«Прибывшие на место преступления росгвардейцы совместно с представителями частного охранного предприятия в ходе отработки прилегающей территории задержали подозреваемого. Его опознала потерпевшая и очевидец преступления. Также был найден нож, который выкинул мужчина», - сообщили в Росгвардии.Задержанным оказался 28-летний ранее судимый горожанин. Он был пьян.По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Как уточнили в Росгвардии, часть похищенных денег у мужчины изъята.Фото: Росгвардия Бурятии