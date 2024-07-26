Происшествия 26.07.2024 в 14:10

Вооруженный ножом житель Улан-Удэ ограбил банк

Мужчина похитил 200 тысяч и скрылся, но вскоре его задержали
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Текст: Андрей Константинов
Вооруженный ножом житель Улан-Удэ ограбил банк
В Улан-Удэ произошло нападение на банк, расположенный в почтовом отделении в 105-м микрорайоне. Как рассказали в Росгвардии Бурятии, туда ворвался вооруженный ножом мужчина. Похитив из кассы 200 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.  

«Прибывшие на место преступления росгвардейцы совместно с представителями частного охранного предприятия в ходе отработки прилегающей территории задержали подозреваемого. Его опознала потерпевшая и очевидец преступления. Также был найден нож, который выкинул мужчина», - сообщили в Росгвардии.

Задержанным оказался 28-летний ранее судимый горожанин. Он был пьян.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Как уточнили в Росгвардии, часть похищенных денег у мужчины изъята.

Фото: Росгвардия Бурятии
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