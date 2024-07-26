Происшествия 26.07.2024 в 16:56

Дождь в Улан-Удэ смыл номерные знаки с автомобилей

После высыхания луж на дорогах города находят десятки таких потеряшек
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Текст: Елена Кокорина
Дождь в Улан-Удэ смыл номерные знаки с автомобилей

В разных частях Улан-Удэ потерянные номерные знаки рядком выстроились в ожидании своих хозяев. Вчера их смыло сильным дождевым потоком и бегущими по дорогам столицы реками.


14 утерянных номеров ожидают владельцев около лужи по адресу улица Жердева, 29а и пять на остановке ТСК. На Куйбышева,18, у поликлиники, лежат 7 потеряшек, а на перекрестке улиц Трубачеева и Лебедева номерные знаки висят на заборе.


Напомним, что вчера в городе выпало 33 мм осадков. Это больше половины от ежемесячной нормы. Проливной дождь, который начался с самого утра 25 июля, к вечеру просто парализовал город. Из-за возникших повсюду огромных луж образовались огромные автомобильные пробки, также было прервано движение трамваев и некоторых автобусных маршрутов. С работы домой людям пришлось добираться буквально вплавь. На окраинах столицы Бурятии некоторые дороги размыло.


Фото: МЦУ Улан-Удэ

 

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