Происшествия 26.07.2024 в 17:57
Мужчина и две женщины погибли на пожаре в Улан-Удэ
Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении
Текст: Андрей Константинов
Трагический пожар случился сегодня в двухэтажном многоквартирном доме на улице Заиграевская в Улан-Удэ. Там загорелась одна из квартир. Как сообщили в МЧС Бурятии, по предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
«Мужчина и двое женщин скончались в ходе реанимационных мероприятий в карете скорой помощи. Возгорание на 10 квадратных метрах ликвидировано. В тушении были задействованы 17 огнеборцев и 5 единиц техники. На месте работает оперативно-следственная группа», - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«Мужчина и двое женщин скончались в ходе реанимационных мероприятий в карете скорой помощи. Возгорание на 10 квадратных метрах ликвидировано. В тушении были задействованы 17 огнеборцев и 5 единиц техники. На месте работает оперативно-следственная группа», - сообщили в МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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