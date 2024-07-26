Мужчина и две женщины погибли на пожаре в Улан-Удэ

Трагический пожар случился сегодня в двухэтажном многоквартирном доме на улице Заиграевская в Улан-Удэ. Там загорелась одна из квартир. Как сообщили в МЧС Бурятии, по предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.«Мужчина и двое женщин скончались в ходе реанимационных мероприятий в карете скорой помощи. Возгорание на 10 квадратных метрах ликвидировано. В тушении были задействованы 17 огнеборцев и 5 единиц техники. На месте работает оперативно-следственная группа», - сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии