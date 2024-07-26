Происшествия 26.07.2024 в 17:57

Мужчина и две женщины погибли на пожаре в Улан-Удэ

Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мужчина и две женщины погибли на пожаре в Улан-Удэ
Трагический пожар случился сегодня в двухэтажном многоквартирном доме на улице Заиграевская в Улан-Удэ. Там загорелась одна из квартир. Как сообщили в МЧС Бурятии, по предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

«Мужчина и двое женщин скончались в ходе реанимационных мероприятий в карете скорой помощи. Возгорание на 10 квадратных метрах ликвидировано. В тушении были задействованы 17 огнеборцев и 5 единиц техники. На месте работает оперативно-следственная группа», - сообщили в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
пожар

Все новости

Мужчина и две женщины погибли на пожаре в Улан-Удэ
26.07.2024 в 17:57
Более 90 сотрудников Почты России в Бурятии получили награды
26.07.2024 в 17:50
Участники шоу «Последний герой», съевшие выдру, могли заразиться чумой
26.07.2024 в 17:33
Нерадивую фермершу из Селенгинского района принудили закрыть ферму с больными животными
26.07.2024 в 17:10
Дождь в Улан-Удэ смыл номерные знаки с автомобилей
26.07.2024 в 16:56
«Мы неотделимы от общества, в котором живем»
26.07.2024 в 16:47
В Улан-Удэ меняют опоры наружного освещения по улице Бабушкина
26.07.2024 в 16:32
Приехавшего в Улан-Удэ омича арестовали на 5 суток
26.07.2024 в 16:21
В Улан-Удэ ребенок подобрал часть денег, потерянных грабителем
26.07.2024 в 16:01
Работники комбината по благоустройству Улан-Удэ рассказали о работе ливневок
26.07.2024 в 15:54
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 июля

Читайте также
Дождь в Улан-Удэ смыл номерные знаки с автомобилей
После высыхания луж на дорогах города находят десятки таких потеряшек
26.07.2024 в 16:56
В Улан-Удэ ребенок подобрал часть денег, потерянных грабителем
Нападавший был в неадеквате, возможно, находился под действием запрещенных веществ
26.07.2024 в 16:01
В Бурятии простились со 100-летним ветераном лесного хозяйства
В лесной отрасли он проработал 26 лет
26.07.2024 в 15:31
«Моя дочь умерла, а мы просто пожмем руки?»
Дело хирурга, по чьей вине умерла двухлетняя девочка, предложили вернуть в суд
26.07.2024 в 15:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru