Происшествия 01.08.2024 в 09:38
Житель Бурятии встретил будущего зятя выстрелом из ружья
Парень пришел просить руки и сердца девушки, но вместо этого получил пулю
Текст: Андрей Константинов
Баргузинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Как следует из материалов дела, в апреле прошлого года к обвиняемому пришел возлюбленный его дочери. Пьяный парень хотел просить руки и сердца девушки, но не нашел общего языка с будущим тестем. Между мужчинами вспыхнул конфликт. В его ходе отец девушки схватил ружье и выстрелил в ногу потенциальному зятю, причинив тяжкий вред его здоровью.
На суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Он также возместил ущерб потерпевшему. Несостоявшийся зять, в свою очередь, претензий к мужчине не высказывал. В итоге райсуд приговорил его к 4 годам колонии общего режима.
Осужденный не согласился с приговором, посчитав его слишком суровым. В апелляционной жалобе он сослался на свой пожилой возраст, плохое состояние здоровья и другие смягчающие обстоятельства.
«Суд апелляционной инстанции, изучив материалы уголовного дела, признал в качестве смягчающего наказание обстоятельства возмещение потерпевшему морального вреда, причиненного преступлением, в связи с чем смягчил осужденному наказание до 3 лет 6 месяцев лишения свободы», - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Фото: «Номер один»
Как следует из материалов дела, в апреле прошлого года к обвиняемому пришел возлюбленный его дочери. Пьяный парень хотел просить руки и сердца девушки, но не нашел общего языка с будущим тестем. Между мужчинами вспыхнул конфликт. В его ходе отец девушки схватил ружье и выстрелил в ногу потенциальному зятю, причинив тяжкий вред его здоровью.
На суде обвиняемый признал вину и раскаялся. Он также возместил ущерб потерпевшему. Несостоявшийся зять, в свою очередь, претензий к мужчине не высказывал. В итоге райсуд приговорил его к 4 годам колонии общего режима.
Осужденный не согласился с приговором, посчитав его слишком суровым. В апелляционной жалобе он сослался на свой пожилой возраст, плохое состояние здоровья и другие смягчающие обстоятельства.
«Суд апелляционной инстанции, изучив материалы уголовного дела, признал в качестве смягчающего наказание обстоятельства возмещение потерпевшему морального вреда, причиненного преступлением, в связи с чем смягчил осужденному наказание до 3 лет 6 месяцев лишения свободы», - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Фото: «Номер один»