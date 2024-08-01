В Бурятии подросток на мопеде врезался в корову

ДТП произошло вечером 31 июля в поселке Новоселенгинск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 15-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав, ехал по ул. Горького и врезался в корову. В результате аварии юный байкер получил ушибы и ссадины, а его 10-летний пассажир – более серьезные травмы. Ребенка пришлось госпитализировать в ДРКБ в Улан-Удэ.«Установлено, что мототранспорт подростку приобрела мать. В отношении женщины составлен административный материал за передачу прав управления лицу, не имеющему такого права», - отметили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии