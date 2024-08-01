В Бурятии девочка-подросток написала на мать заявление в полицию

Еравнинский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвинялась по ч.1 ст.116.1 УК РФ «Нанесение побоев».Как сообщили в пресс-службе суда, у женщины произошел конфликт со своей несовершеннолетней дочерью. Причиной его стало то, что девочка пришла домой в 5 часов утра и не отвечала на звонки матери. В ходе возникшей на этой почве ссоры мать разозлилась, схватила дочь за волосы и стала тянуть на себя, а затем толкнула ее, отчего та упала и ударилась. После семейных разборок дочь пришла в полицию и сообщила, что мать наносит ей побои.Как отметили в суде, между женщиной и дочерью ранее уже были подобные конфликты, из-за чего обе состояли на учете в ПДН. Также выяснилось, что сельчанка уже имела судимость за причинение легких телесных повреждений, за что ее приговорили к наказанию в виде ограничения свободы.Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и, с учетом предыдущей судимости, назначил ей наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.«При назначении наказания было учтено, что подсудимая признала вину, приняла меры к своему исправлению, изменив свой образ жизни. Также стороны помирились», - сообщили в пресс-службе суда.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: pixabay.com