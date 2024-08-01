Происшествия 01.08.2024 в 16:17
Экс-сотруднику МВД дали 6 лет в поселении за аварию с гибелью трех человек
Его внедорожник выехал на встречку и протаранил автомобиль с семьей
Текст: КП-Новосибирск
59-летний бывший сотрудник МВД получил срок за гибель трех человек в ДТП и тяжкие травмы ребенка. Под Новосибирском его черный внедорожник выехал на встречку и протаранил автомобиль с семьей Макеевых, тот вылетел под автобус. 5-летний Стас чудом выжил в аварии, но потерял всю семью: отца, маму и 3-летнего брата Дениса. Суд дал бывшему правоохранителю 6 лет колонии-поселения за гибель трех человек. Но выжившему мальчику нужны деньги на лечение, а владелец дорогого внедорожника не платит компенсацию. Подробности – в материале КП-Новосибирск.
Трагедия произошла 9 марта 2023 года в Ордынском районе под Новосибирском. Семья Макеевых ехала к родственникам из Новосибирска в Камень-на-Оби: за рулем «Хонды Цивик» сидел 33-летний Александр, рядом 30-летняя жена Елена, позади – сыновья: 3-летний Денис и Стас, которому на момент ДТП было 5 лет. Дети были в автокреслах. Вдруг навстречу семье вылетел черный внедорожник «Лэнд Крузер 80» и ударил «Хонду». Машину Макеевых откинуло в пассажирский автобус, после чего она вылетела в кювет.
- Муж сестры погиб на месте, в машине скорой помощи скончался младший племянник, сестра умерла в больнице через четыре дня. Выжил только старший мальчик – Стасик. У него были тяжелые травмы: сотрясение, оба бедра раздроблены. Племянник был как бы в ступоре: не реагировал на внешние раздражители, не говорил, не мог самостоятельно есть и дышать, – рассказала тетя мальчика Светлана Матвеева.
В машине семьи нашли видеорегистратор, который валялся на полу уже без карты памяти, поэтому родне Макеевых пришлось искать свидетелей в соцсетях. Ведь были те, кто считал, что именно «Хонда» первой выехала на встречку. Это заявил следователям водитель «ГАЗели», который приехал на место ДТП. Его на место вызвал водитель внедорожника. Но суд позже скажет, что свидетельские показания газелиста берет под сомнения, он служил вместе с владельцем «Крузера» в МВД, а значит – заинтересованное лицо. Да и сам момент аварии не видел.
Но на защиту семьи встали реальные очевидцы, в том числе пассажиры автобуса. Они же рассказали, что в первые секунды водитель «Крузака» всё понимал. И даже после столкновения говорил: «Меня посадят, всё. Меня посадят. Я туда даже не пойду смотреть». Еще нашлось видео, где внедорожник идет на обгон.
Следствие длилось почти год, пришлось заказать три автоэкспертизы с трасологией, чтобы доказать, что виновник сидел за рулем внедорожника.
- Я совершил обгон автобуса, ускорился и перестроился в свою полосу движения. Навстречу ехала машина («Хонда»), ее стало заносить, и произошло столкновение по касательной на полосе внедорожника, после чего моему автомобилю оторвало колесо, а «Хонда» залетела под автобус (потом в кювет). В машине были погибшие, зять (он ехал во внедорожнике) вызвал скорую помощь, сотрудников МЧС. После столкновения «Лэнд Крузер 80» я оказался на обочине встречной полосы, потому что после столкновения я инстинктивно дернул руль влево, – пытался оправдаться обвиняемый в суде.
Но суд в итоге приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек, и принял решение взыскать в пользу несовершеннолетнего Станислава Макеева и его родственников 10,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил. Недавно Стасу исполнилось семь лет. Ребенок за последний год сменил три больницы, ему провели несколько операций — вживили спицы, срастили кости и затем вынули спицы. Через три месяца после трагедии мальчик вернулся домой в инвалидном кресле. Новосибирские и московские врачи поставили ребенка на ноги, и он готовится идти в первый класс на своих ногах.
- Мы записали Стаса в обычную школу и надеемся, что он справится. Но врачи ничего не гарантируют из-за статуса инвалидности и ОВЗ: племянник сильно хромает, одна нога короче на 3 см. Заикание после аварии появилось, зрение восстановилось на 50%, а глазки косят из-за травмы головы. Нарушена работа нервных окончаний, есть проблемы с памятью... Но мы делаем всё возможное, чтобы ребенок жил нормальной жизнью, – рассказала Светлана Матвеева. – Виновник ДТП ни разу не извинился, ничего не перечислил. Почему ему дали срок в колонии-поселении за гибель трех человек? А не обычной колонии? Он уже заявил, что подаст апелляцию на решение суда. А я боюсь, сложно будет взыскать с него хоть что-то. За все время он не перечислил ни копейки ни на похороны, ни на лечение... Я спросила на суде, почему, но он толком не ответил, его только сильно трясло.
Внедорожник устроил аварию с «Хондой» при обгоне. Фото: ГАИ по Новосибирской области
Трагедия произошла 9 марта 2023 года в Ордынском районе под Новосибирском. Семья Макеевых ехала к родственникам из Новосибирска в Камень-на-Оби: за рулем «Хонды Цивик» сидел 33-летний Александр, рядом 30-летняя жена Елена, позади – сыновья: 3-летний Денис и Стас, которому на момент ДТП было 5 лет. Дети были в автокреслах. Вдруг навстречу семье вылетел черный внедорожник «Лэнд Крузер 80» и ударил «Хонду». Машину Макеевых откинуло в пассажирский автобус, после чего она вылетела в кювет.
- Муж сестры погиб на месте, в машине скорой помощи скончался младший племянник, сестра умерла в больнице через четыре дня. Выжил только старший мальчик – Стасик. У него были тяжелые травмы: сотрясение, оба бедра раздроблены. Племянник был как бы в ступоре: не реагировал на внешние раздражители, не говорил, не мог самостоятельно есть и дышать, – рассказала тетя мальчика Светлана Матвеева.
В машине семьи нашли видеорегистратор, который валялся на полу уже без карты памяти, поэтому родне Макеевых пришлось искать свидетелей в соцсетях. Ведь были те, кто считал, что именно «Хонда» первой выехала на встречку. Это заявил следователям водитель «ГАЗели», который приехал на место ДТП. Его на место вызвал водитель внедорожника. Но суд позже скажет, что свидетельские показания газелиста берет под сомнения, он служил вместе с владельцем «Крузера» в МВД, а значит – заинтересованное лицо. Да и сам момент аварии не видел.
Но на защиту семьи встали реальные очевидцы, в том числе пассажиры автобуса. Они же рассказали, что в первые секунды водитель «Крузака» всё понимал. И даже после столкновения говорил: «Меня посадят, всё. Меня посадят. Я туда даже не пойду смотреть». Еще нашлось видео, где внедорожник идет на обгон.
Следствие длилось почти год, пришлось заказать три автоэкспертизы с трасологией, чтобы доказать, что виновник сидел за рулем внедорожника.
- Я совершил обгон автобуса, ускорился и перестроился в свою полосу движения. Навстречу ехала машина («Хонда»), ее стало заносить, и произошло столкновение по касательной на полосе внедорожника, после чего моему автомобилю оторвало колесо, а «Хонда» залетела под автобус (потом в кювет). В машине были погибшие, зять (он ехал во внедорожнике) вызвал скорую помощь, сотрудников МЧС. После столкновения «Лэнд Крузер 80» я оказался на обочине встречной полосы, потому что после столкновения я инстинктивно дернул руль влево, – пытался оправдаться обвиняемый в суде.
Но суд в итоге приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек, и принял решение взыскать в пользу несовершеннолетнего Станислава Макеева и его родственников 10,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил. Недавно Стасу исполнилось семь лет. Ребенок за последний год сменил три больницы, ему провели несколько операций — вживили спицы, срастили кости и затем вынули спицы. Через три месяца после трагедии мальчик вернулся домой в инвалидном кресле. Новосибирские и московские врачи поставили ребенка на ноги, и он готовится идти в первый класс на своих ногах.
- Мы записали Стаса в обычную школу и надеемся, что он справится. Но врачи ничего не гарантируют из-за статуса инвалидности и ОВЗ: племянник сильно хромает, одна нога короче на 3 см. Заикание после аварии появилось, зрение восстановилось на 50%, а глазки косят из-за травмы головы. Нарушена работа нервных окончаний, есть проблемы с памятью... Но мы делаем всё возможное, чтобы ребенок жил нормальной жизнью, – рассказала Светлана Матвеева. – Виновник ДТП ни разу не извинился, ничего не перечислил. Почему ему дали срок в колонии-поселении за гибель трех человек? А не обычной колонии? Он уже заявил, что подаст апелляцию на решение суда. А я боюсь, сложно будет взыскать с него хоть что-то. За все время он не перечислил ни копейки ни на похороны, ни на лечение... Я спросила на суде, почему, но он толком не ответил, его только сильно трясло.
Внедорожник устроил аварию с «Хондой» при обгоне. Фото: ГАИ по Новосибирской области
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