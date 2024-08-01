Происшествия 01.08.2024 в 17:29

В Улан-Удэ из-за ДТП возникла большая пробка

На улице Бограда столкнулись две иномарки
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ из-за ДТП возникла большая пробка
ДТП произошло сегодня около 16.30 на ул. Бограда в Улан-Удэ. Там столкнулись «Тойота Премио» и «Ниссан Икстрэйл».

«Авария обошлась без пострадавших, обстоятельства происшествия сейчас выясняются, на месте работают сотрудники ДПС», - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Столкнувшиеся на дороге авто серьезно затруднили движение, из-за чего на данном направлении возникла большая пробка. По последним данным, сотрудники МЧС уже убрали поврежденные машины с проезжей части.

Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»

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