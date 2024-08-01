В Улан-Удэ из-за ДТП возникла большая пробка

ДТП произошло сегодня около 16.30 на ул. Бограда в Улан-Удэ. Там столкнулись «Тойота Премио» и «Ниссан Икстрэйл».«Авария обошлась без пострадавших, обстоятельства происшествия сейчас выясняются, на месте работают сотрудники ДПС», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Столкнувшиеся на дороге авто серьезно затруднили движение, из-за чего на данном направлении возникла большая пробка. По последним данным, сотрудники МЧС уже убрали поврежденные машины с проезжей части.Фото: скриншот видео «Аварком кузов-салон»