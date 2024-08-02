В Улан-Удэ формально умерший мужчина попросил суд воскресить его

Житель Улан-Удэ категорически не согласился с существованием записи акта о смерти в документах ЗАГСа Республики Бурятия, согласно которому он умер в декабре прошлого года. Чтобы аннулировать эту запись он обратился в Октябрьский районный суд города.

В суде сообщили, что запись была составлена сотрудниками ЗАГСа в результате ошибки правоохранительных органов, а также врачей скорой медицинской помощи. Именно они ошибочно указали его данные.

- Итоговое решение на основе неверно представленных данных было принято следственным отделом по Железнодорожному району СК по республике. Из-за возникшей ситуации истцу также было отказано в предоставлении пенсии в связи с тем, что его индивидуальный лицевой счет оказался закрыт. Для разрешения ситуации и восстановления его гражданских прав необходимо было аннулировать запись акта о смерти, составленной городским отделом ЗАГС, - прокомментировали в Октябрьском суде.

В судебное заседание истец явился лично, предъявив паспорт. Исходя из пояснений истца, а также явившихся с ним лиц и исследованных документов, суд пришел к выводу об удовлетворении его заявления и аннулировал запись о его смерти.

Фото:loon.site