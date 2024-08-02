Происшествия 02.08.2024 в 20:05

В Улан-Удэ формально умерший мужчина попросил суд воскресить его

Суд выслушал истца и аннулировал запись о его смерти
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ формально умерший мужчина попросил суд воскресить его

Житель Улан-Удэ категорически не согласился с существованием записи акта о смерти в документах ЗАГСа Республики Бурятия, согласно которому он умер в декабре прошлого года. Чтобы аннулировать эту запись он обратился в Октябрьский районный суд города.

В суде сообщили, что запись была составлена сотрудниками ЗАГСа в результате ошибки правоохранительных органов, а также врачей скорой медицинской помощи. Именно они ошибочно указали его данные.

- Итоговое решение на основе неверно представленных данных было принято следственным отделом по Железнодорожному району СК по республике. Из-за возникшей ситуации истцу также было отказано в предоставлении пенсии в связи с тем, что его индивидуальный лицевой счет оказался закрыт. Для разрешения ситуации и восстановления его гражданских прав необходимо было аннулировать запись акта о смерти, составленной городским отделом ЗАГС, - прокомментировали в Октябрьском суде.

В судебное заседание истец явился лично, предъявив паспорт. Исходя из пояснений истца, а также явившихся с ним лиц и исследованных документов, суд пришел к выводу об удовлетворении его заявления и аннулировал запись о его смерти.

Фото:loon.site

Теги
смерть ЗАГС ошибка суд мужчина полиция медики пенсия

Все новости

В Улан-Удэ формально умерший мужчина попросил суд воскресить его
02.08.2024 в 20:05
Кондитерам Бурятии помогут выйти на рынок Китая
02.08.2024 в 18:49
Китайские туристы поедут в Бурятию по международному автомобильному коридору
02.08.2024 в 17:59
Правительство России направит более 1,3 млрд рублей на развитие регионов ДФО
02.08.2024 в 17:58
В Улан-Удэ продолжают восстанавливать дорогу в поселок Светлый
02.08.2024 в 17:48
В селах Иволгинского района ремонтируют дороги к школам и детсадам
02.08.2024 в 17:30
В отдаленных микрорайонах Улан-Удэ откачивают лужи
02.08.2024 в 17:13
Жителям затопленного района Бурятии компенсируют потерю урожая и животных
02.08.2024 в 17:00
Бурятия отремонтировала еще одну школу в ДНР
02.08.2024 в 16:46
Жителей Бурятии призвали вовремя заготовить дрова
02.08.2024 в 16:37
ЗУРХАЙ
с 31 июля по 6 августа

Читайте также
Работая конюхом, житель Бурятии обокрал своего хозяина на Сахалине
Украденный дорогой лодочный мотор он продал за бесценок
02.08.2024 в 15:39
В Улан-Удэ курьеры мошенников получили крупные сроки
Мужчины до последнего настаивали на своей невиновности
02.08.2024 в 14:35
За неделю в Бурятии задержали около 100 водителей без прав
Четверть всех ДТП республики происходит с их участием
02.08.2024 в 14:10
В Бурятии сельский участковый вычислил вора, ограбившего своего дядю
Украденное он хотел выменять на выпивку
02.08.2024 в 13:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru