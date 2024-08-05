Глава Бурятии рассказал о ситуации в Мухоршибирском районе

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о текущей ситуации с подтоплением в Мухоршибирском районе.

- В селе Кусоты в подтоплении находится 5 жилых домов, 16 человек эвакуировались к родственникам. В зоне подтопления нет социально значимых объектов и скотомогильников. Вода в селе потихоньку спадает, но уровень все равно остается высоким. Работает комиссия по оценке ущерба. Всеми силами организовываем поставку продуктов питания для жителей пострадавших сел, а также водителей-дальнобойщиков, - говорит глава.

Под угрозой подтопления остается улус Цолга и размытие подъездной дороги. Предварительно в зону затопления попадает 21 дом, все жители уже предупреждены. В пункте временного размещения – Цолгинской школе находится 16 человек. Вчера завезли большое количество щебня для экстренного обустройства объездной дороги.

На федеральной трассе Улан-Удэ - Чита ведутся работы по восстановлению мостов. При сохранении текущих погодных условий дорожники расчитывают открыть движение завтра вечером.

Рекомендованный объездной маршрут для грузовых автомобилей: Бада - Новокижингинск - Кижинга - Хоринск - Улан-Удэ (расстояние 300 км)

Для легковых автомобилей: Хонхолой - Мухоршибирь - Бичура - Тарбагатай - Улан-Удэ (расстояние 270 км).

Фото: телеграм-канал главы Бурятии Алексея Цыденова