В Улан-Удэ грузовик повредил трамвайные провода

Сегодня днем на перекрестке ул. Жуковского и пр. 50 лет Октября грузовик повредил линию электропитания трамваев. Из-за этого было остановлено движение трамваев в обе стороны, а также затруднено движение автомобилей, сообщили в Комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ.Как сообщили в МУП «Управление трамвая», сейчас движение с Элеватора на площадь Комсомольскую уже открыли, в обратную сторону – еще нет.Фото: Комитет по транспорту