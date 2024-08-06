Происшествия 06.08.2024 в 09:49

В Улан-Удэ рабочий погиб в траншее

Его завалило землей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ рабочий погиб в траншее
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту гибели 58-летнего рабочего строительно-монтажной организации в Улан-Удэ. Происшествие случилось 2 августа на стройплощадке в 128-м квартале.

Как сообщили в следственном ведомстве, в течение дня мужчина вместе с другими работниками организации укладывал трубы в траншею на глубине четырех метров. Когда он находился на дне рва, со стенок обвалился грунт. Рабочего засыпало, он погиб на месте.  

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и конкретных виновных лиц из числа руководства и работников организации, допустивших нарушения правил техники безопасности при производстве работ», - сообщили в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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