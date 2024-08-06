В Улан-Удэ рабочий погиб в траншее

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту гибели 58-летнего рабочего строительно-монтажной организации в Улан-Удэ. Происшествие случилось 2 августа на стройплощадке в 128-м квартале.Как сообщили в следственном ведомстве, в течение дня мужчина вместе с другими работниками организации укладывал трубы в траншею на глубине четырех метров. Когда он находился на дне рва, со стенок обвалился грунт. Рабочего засыпало, он погиб на месте.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и конкретных виновных лиц из числа руководства и работников организации, допустивших нарушения правил техники безопасности при производстве работ», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии