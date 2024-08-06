Происшествия 06.08.2024 в 10:29

В Бурятии Онохой и Усть-Брянь готовятся к потопу

Заиграевский район продолжает страдать от подтопления
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии Онохой и Усть-Брянь готовятся к потопу
Паводковая ситуация в Заиграевском районе Бурятии продолжает оставаться крайне сложной. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в Заиграево подтоплено 32 приусадебных участка, в которых проживает 116 человек, из них 33 детей, подтопленных домов нет. Людей с подтопленных участков эвакуировали в пункты временного размещения.

Кроме того, вчера вечером был подтоплен перекресток с участком региональной автодороги Улан-Удэ — Заиграево — Кижинга - Хоринск. Уровень воды на дороге в районе «Юрты» составил порядка 70 см. Там пропускали только большегрузные автомобили, остальные пустили в объезд Заиграево через лесную дорогу. Также для снижения нагрузки на этот участок дороги движение частично перенаправляется в объезд через Гортоповский мост.

Полицейские Заиграевского района переведены на усиленный вариант несения службы. Они дежурят на дорогах, ведущих к зонам подтопления, и контролируют движение транспорта.

Для помощи населению в Заиграево из Улан-Удэ направили сводную группировку спасателей МЧС и Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с двумя плавсредствами и аэролодкой.


Тем временем к паводку готовится село Усть-Брянь. Там ведется подсыпка ул. Речная. В готовности для эвакуации пункт временного размещения на 100 мест в школе.

К подтоплению готовятся и в поселке Онохой, там есть угроза подтопления улицы Королева. Как сообщает вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», на технологической дороге в Заиграево прорыт отводной канал, поэтому поток воды направился ниже – как раз в сторону Онохоя. Сейчас там в готовности для эвакуации 2 пункта временного размещения - в администрации поселка и в бывшем общежитии техникума.

Небольшой оптимизм вселяет спад воды в реках. По данным «Заиграево-инфо.24/7», за ночь уровень воды в реке Брянка снизился на 12 см. Сейчас пода уходит и с затопленной местности «Заречка» в Заиграево. Там спад воды составил около 50 см.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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