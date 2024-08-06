Происшествия 06.08.2024 в 10:48

Сухая гроза в Бурятии добавила два новых лесных пожара

Из-за их большого количества в республике введен режим ЧС регионального значения
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Текст: Елена Кокорина
Сухая гроза в Бурятии добавила два новых лесных пожара

За прошедшие сутки в республике обнаружено два новых лесных пожара в Курумканском районе. Причина их возгораний сухая гроза.

- На утро 6 августа действует девять лесных пожаров в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Ликвидировано пока четыре возгорания в Муйском районе. На тушении работает более 120 лесников, сотрудников Авиалесоохраны и привлеченных. Задействовано также 8 единиц лесопожарной техники, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Площадь лесных пожаров, которая в настоящее время действует на территории республики, составляет 666 гектаров.

- В Курумканском районе предварительный прогноз ликвидации пожаров - в первые сутки. Для усиления группировки в Муйский район с ликвидированных пожаров будут переброшены специалисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов. В Северо-Байкальском районе действует три лесных пожара, продолжаются работы по их тушению, - пояснил начальник отдела охраны и защиты лесов РАЛХ Петр Будунов.

В связи с большим количеством ежедневно возникающих лесных пожаров, в лесах республики действует режим ЧС регионального значения.

Фото: РАЛХ

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