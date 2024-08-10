Происшествия 10.08.2024 в 09:29

Вечерняя авария в Улан-Удэ затопила центр города

Территория Центрального рынка оказалась по колено в воде
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Текст: Елена Кокорина
Вечерняя авария в Улан-Удэ затопила центр города

9 августа, в районе 8 часов вечера в Улан-Удэ произошла авария на сетях. Подрядчик при проведении работ повредил водопроводные сети на проспекте Победы, из-за чего прорвало трубу. Территория Центрального рынка города в итоге оказалась затопленной. На дороге образовалась автомобильная пробка.

На месте всю ночь работали специалисты МУП «Водоканал». Воду убирали вакуумные машины. Во время ремонта многие дома остались без воды.

- Чтобы быстрее провести ремонт, мы вынуждены ограничить подачу холодной воды в домах на улице Балтахинова, проспект Победы, Центральный рынок, а также часть Железнодорожного района (Лысая гора), - сообщил вечером столичный мэр Игорь Шутенков.

Аварию удалось устранить при помощи аварийной бригады из пяти человек и двух единиц техники. Они заменили поврежденный участок чугунной трубы, установили две толерантные муфт и восстановили холодное водоснабжение потребителям. Время отключения составило почти 11 часов.

Фото: МУП "Водоканал"

 

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авария сети труба прорыв затопление

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