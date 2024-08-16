В Бурятии ищут пропавших трактористов

В Закаменском районе Бурятии ищут двух мужчин 28 и 30 лет. Как сообщает вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», поздним вечером 14 августа они в пьяном виде выехали на тракторе из Санаги на покос в местность Хурлик, но до места так и не добрались. Позже их трактор обнаружили в реке Джида, он застрял в глубине. Самих мужчин не нашли.Сначала родственники не стали писать заявление в полицию и сами искали пропавших. Сегодня утром к поискам также подключились местные жители. Однако судьба мужчин пока неизвестна.Фото: «Номер один»