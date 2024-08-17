В Бурятии при столкновении машин погибла женщина

Вчера в Кабанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла водитель автомобиля «Хонда Фит» и пострадали еще два человека. Последние ехали в грузовом автомобиле «Хино».



О том, что произошло стало известно из группы в вайбере «Кабанск-инфо.24/7». Жуткая авария случилась на 301-м километре федеральной трассы в районе станции Боярский. По предварительной информации женщина, управлявшая машиной «Хонда Фит», уснула прямо за рулем, выехала на встречку и врезалась в грузовик.

Спасти автоледи не удалось, она погибла на месте ДТП. Другие же двое пострадавших доставлены в больницу.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7»