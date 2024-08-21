Для жителя Бурятии алкоголь оказался важнее угнанного у него автомобиля

19 августа в полицию с заявлением об угоне обратился 52-летний житель Кяхты. Мужчина сообщил, что 16 июля знакомый угнал его автомобиль и попал на нем в ДТП. Ущерб составил 370 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, сотрудники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого - 36-летнего местного жителя. Его доставили в отдел для разбирательства.В ходе беседы с дознавателем мужчина пояснил, что в середине июля зашел в гости к своим знакомым, которые распивали спиртное. Он выпил вместе с компанией, но быстро заскучал. В летнем домике сельчанин обнаружил ключи от припаркованного у ограды автомобиля. Мужчина, который никогда не имел водительских прав, завел машину и уехал в сторону Кяхты. По дороге он посадил в автомобиль женщину, которая ловила попутку.В 12 километрах от села Усть-Киран угонщик не справился с управлением и слетел в кювет. Ехавшая с ним женщина получила травмы. Её в больницу отвезли очевидцы происшествия. Злоумышленник же отправился в сторону дома пешком, бросив авто на месте аварии.Потерпевший же еще длительное время продолжал пьянствовать и лишь спустя месяц явился в отдел с заявлением.«Подозреваемый в угоне гражданин не работает, ранее судим за кражу. По факту угона возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии