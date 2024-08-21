Происшествия 21.08.2024 в 12:19

Для жителя Бурятии алкоголь оказался важнее угнанного у него автомобиля

Лишь через месяц пьянства мужчина пришел с заявлением в полицию
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Для жителя Бурятии алкоголь оказался важнее угнанного у него автомобиля
19 августа в полицию с заявлением об угоне обратился 52-летний житель Кяхты. Мужчина сообщил, что 16 июля знакомый угнал его автомобиль и попал на нем в ДТП. Ущерб составил 370 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, сотрудники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого - 36-летнего местного жителя. Его доставили в отдел для разбирательства.

В ходе беседы с дознавателем мужчина пояснил, что в середине июля зашел в гости к своим знакомым, которые распивали спиртное. Он выпил вместе с компанией, но быстро заскучал. В летнем домике сельчанин обнаружил ключи от припаркованного у ограды автомобиля. Мужчина, который никогда не имел водительских прав, завел машину и уехал в сторону Кяхты. По дороге он посадил в автомобиль женщину, которая ловила попутку.

В 12 километрах от села Усть-Киран угонщик не справился с управлением и слетел в кювет. Ехавшая с ним женщина получила травмы. Её в больницу отвезли очевидцы происшествия. Злоумышленник же отправился в сторону дома пешком, бросив авто на месте аварии.

Потерпевший же еще длительное время продолжал пьянствовать и лишь спустя месяц явился в отдел с заявлением.

«Подозреваемый в угоне гражданин не работает, ранее судим за кражу. По факту угона возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
Теги
угон

Все новости

В Бурятию приехали французские и немецкие ветеринары
21.08.2024 в 13:18
На стройплощадках в Улан-Удэ успешно справляются с дождями и грунтовыми водами
21.08.2024 в 13:07
Двум осужденным из Бурятии дали отпуск и возможность встретиться с детьми
21.08.2024 в 12:42
Для жителя Бурятии алкоголь оказался важнее угнанного у него автомобиля
21.08.2024 в 12:19
65-летняя жительница Бурятии погибла в аварии
21.08.2024 в 12:05
В Улан-Удэ стартует конкурс фотографий «Город с историей»
21.08.2024 в 12:04
В Улан-Удэ торжественно открылся Чемпионат СФО и ДФО по стрельбе из лука
21.08.2024 в 11:58
За сутки в Иволгинском районе Бурятии случилось три ДТП
21.08.2024 в 11:49
«Если у вас есть дети, значит, вы планировали как-то их обеспечивать»
21.08.2024 в 11:45
Жителей Бурятии призывают усыновить ребенка
21.08.2024 в 11:41
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 августа

Читайте также
65-летняя жительница Бурятии погибла в аварии
В перевернувшейся машине она была пассажиром
21.08.2024 в 12:05
За сутки в Иволгинском районе Бурятии случилось три ДТП
Все участники аварий были доставлены в больницу с разными травмами
21.08.2024 в 11:49
Гуляющая корова на сельских улицах Бурятии покалечила мотоциклиста
Из-за кромешной тьмы водитель не увидел животное
21.08.2024 в 11:38
В Бурятии троих школьников на одном мотоцикле сбила автоледи
Водителем мотоцикла оказался 12-летний подросток
21.08.2024 в 11:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru