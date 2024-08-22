Происшествия 22.08.2024 в 09:14

9 лесных пожаров тушат в Бурятии

За сутки потушили 3 возгорания, из-за сухой грозы возникло два новых
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Текст: Андрей Константинов
9 лесных пожаров тушат в Бурятии
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара - в Баргузинском и Баунтовском районах. Причиной их возникновения стала сухая гроза. За это же время ликвидировано три возгорания: в Баргузинском и Северо-Байкальском районах, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«На утро 22 августа в республике действует 9 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Их площадь составляет 281 га. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работает 115 человек и 13 единиц лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.

Фото: РАЛХ
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