9 лесных пожаров тушат в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара - в Баргузинском и Баунтовском районах. Причиной их возникновения стала сухая гроза. За это же время ликвидировано три возгорания: в Баргузинском и Северо-Байкальском районах, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.«На утро 22 августа в республике действует 9 лесных пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Их площадь составляет 281 га. Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работает 115 человек и 13 единиц лесопожарной техники», - рассказали в РАЛХе.Фото: РАЛХ