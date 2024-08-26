Происшествия 26.08.2024 в 11:51

В Улан-Удэ супруги потеряли почти миллион рублей при покупке авто

За тематической группой в мессенджере скрывались аферисты
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ супруги потеряли почти миллион рублей при покупке авто
24 августа в полицию Улан-Удэ поступило заявление о мошенничестве от 34-летней горожанки. Как рассказали в МВД Бурятии, вместе с мужем они решили приобрести автомобиль и стали просматривать различные тематические объявления. В итоге супруги наткнулись на группу в мессенджере, занимающуюся продажей поддержанных машин. И хотя авто находились в другом городе, потенциальных покупателей это не смутило.

Супружеская пара присмотрела два автомобиля стоимостью 2,7 млн и 2,3 млн рублей и связалась с менеджером паблика. Тот попросил предоплату в сумме 100 тысяч рублей за бронь. Деньги были переведены, но в конечном счете семейная чета передумала покупать авто и потребовала возврата средств. Но консультант объяснил: предоплата забрана в качестве неустойки, поскольку по вине заказчика машины не были проданы. Супруги спорить не стали, и принялись искать другие автомобили.

Однако в итоге горожане вновь вернулась к первоначальному варианту и снова обратилась к менеджеру паблика. Чтобы оценить состояние заинтересовавших машин, мужчина решил сам поехать в другой город.

Уже в пути ему позвонил менеджер и сообщил: в связи с тем, что автомобили, якобы, стоят на учёте в соседнем государстве, необходима процедура их растомаживания и доставки до границы, что, конечно же, стоит денег. Мужчина принял эти условия и связался с женой, которая осуществила несколько переводов на общую сумму свыше 840 тысяч рублей на указанный продавцом банковский счет.

Однако встреча с псевдо-консультантом так и не случилась: он не явился на неё, заблокировал номера потенциальных покупателей, перестал отвечать на звонки и сообщения.

«Предупреждаем граждан о необходимости соблюдать все меры предосторожности при покупке имущества, объявления о продаже которого размещены на онлайн-платформах. Необходимо убедиться в наличии товара и порядочности продавца прежде, чем переводить деньги, поскольку высок риск столкнуться с мошенниками», - обратились к жителям республики в МВД Бурятии.
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Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

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