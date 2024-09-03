Происшествия 03.09.2024 в 09:05
В Бурятии инспекторы спасли попавшего под завал ребенка
Дети играли в карьере, где на них обвалился песок
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии капитан полиции Чингис Бадмажапов и лейтенант Тимур Рыгзенов спасли ребенка, которого завалило песком.
Как сообщили в МВД Бурятии, дети играли в карьере неподалеку от села Кабанск около объездной дороги в местности «Волчья гора». В ходе игры песок обвалился, засыпав 12-летнего мальчика. Друзья пытались откопать его, но песок продолжал сходить и мог засыпать ребенка с головой.
Крики детей, звавших на помощь, услышали сотрудники ГИБДД. Подбежав к месту происшествия, Чингис Бадмажапов стал откапывать мальчика, одновременно координируя действия своих юных помощников. Тимур Рыгзенов сообщил о случившемся в дежурную часть и затем также присоединился к спасательным работам.
Спустя некоторое время ребенка удалось откопать из-под завала. Мальчика передали приехавшим медикам.
Фото: МВД Бурятии
Как сообщили в МВД Бурятии, дети играли в карьере неподалеку от села Кабанск около объездной дороги в местности «Волчья гора». В ходе игры песок обвалился, засыпав 12-летнего мальчика. Друзья пытались откопать его, но песок продолжал сходить и мог засыпать ребенка с головой.
Крики детей, звавших на помощь, услышали сотрудники ГИБДД. Подбежав к месту происшествия, Чингис Бадмажапов стал откапывать мальчика, одновременно координируя действия своих юных помощников. Тимур Рыгзенов сообщил о случившемся в дежурную часть и затем также присоединился к спасательным работам.
Спустя некоторое время ребенка удалось откопать из-под завала. Мальчика передали приехавшим медикам.
«Ребенок получил ушиб голеностопного сустава, он госпитализирован в ЦРБ для наблюдения», - сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7».
Фото: МВД Бурятии