Происшествия 03.09.2024 в 09:33

В Бурятии женщина на «Ниве» уснула и залетела под грузовик

В аварии пострадала она сама и ее муж
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии женщина на «Ниве» уснула и залетела под грузовик
ДТП произошло вечером 2 сентября на федеральной трассе «Байкал» неподалеку от села Большая Речка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 51-летняя женщина на «Ниве» уснула за рулем, выехала на встречку и врезалась в грузовик «Скания». В результате аварии женщина и ее 52-летний супруг получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Еще одна авария на трассе «Байкал» в Кабанском районе случилась днем в районе Танхоя. Там у 49-летнего водителя мопеда «Хонда Супер Каб» лопнуло переднее колесо. В результате мужчина потерял управление и перевернулся. Его госпитализировали с травмами.


Фото: ГИБДД Бурятии
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