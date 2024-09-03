В Бурятии женщина на «Ниве» уснула и залетела под грузовик

Еще одна авария на трассе «Байкал» в Кабанском районе случилась днем в районе Танхоя. Там у 49-летнего водителя мопеда «Хонда Супер Каб» лопнуло переднее колесо. В результате мужчина потерял управление и перевернулся. Его госпитализировали с травмами.





ДТП произошло вечером 2 сентября на федеральной трассе «Байкал» неподалеку от села Большая Речка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 51-летняя женщина на «Ниве» уснула за рулем, выехала на встречку и врезалась в грузовик «Скания». В результате аварии женщина и ее 52-летний супруг получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.Фото: ГИБДД Бурятии