Происшествия 04.09.2024 в 11:55

Житель Улан-Удэ лишился миллионов, которыми он хвастался перед незнакомкой

По совету девушки из соцсети мужчина вложил деньги в «инвестиционный проект»
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ лишился миллионов, которыми он хвастался перед незнакомкой
3 сентября в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 30-летний горожанин. Доверившись лже-брокерам, он потерял около 3 миллионов рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, в марте мужчина в соцсети познакомился с девушкой, между ними завязалась переписка. В процессе общения он, рассказывая о себе, упомянул и об имеющейся у него крупной сумме.

Спустя месяц, когда пара переписывалась уже в мессенджере, приятельница предложила пассивный заработок — вложить деньги в инвестиционный проект, отметив, что инвестициями очень успешно занимается её знакомый.

Уже вскоре с мужчиной связался лже-сотрудник инвесткомпании, по рекомендации которого он установил на телефон необходимые приложения и перевел 25 тысяч рублей на, якобы, инвестиционный счет. Затем под предлогом увеличения дохода в течение почти двух недель увеличил сумму вложений до 2,7 миллионов рублей.

Однако после очередных требований афериста о взносах и пояснений улан-удэнца о том, что его сбережения закончились, интернет-преступник перестал выходить на связь. Прекратила общение с потерпевшим и его приятельница. Мужчина понял, что его обманули. В полицию он обратился только спустя время по советам друзей.

Как отметили в МВД, о данном виде мошенничеств горожанин знал, но все равно доверился девушке из соцсети.

По факту мошенничества сейчас возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.

Фото: «Номер один»
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