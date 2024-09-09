Происшествия 09.09.2024 в 11:38

В Улан-Удэ останавливали движение трамваев из-за ДТП

Трамвай зацепил и потащил микроавтобус, который задел легковушку
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ останавливали движение трамваев из-за ДТП
ДТП произошло сегодня утром на ул. Лимонова в районе остановки проходная ЛВРЗ. Там столкнулись трамвай, микроавтобус и легковой автомобиль. Машины остановились слишком близко к рельсам и пересекавший дорогу трамвай зацепил и потащил микроавтобус, который, в свою очередь, задел легковушку.

Участники аварии заняли правую и частично левую полосу движения в сторону «Мега Титана», создав большую пробку. Также из-за ДТП пришлось временно остановить движение трамваев с развязки в 20а квартале на Новый мост (маршруты №2 и №8).

Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии Улан-Удэ, сейчас движение трамваев восстановлено.

Фото: Комитет по транспорту

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