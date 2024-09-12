Происшествия 12.09.2024 в 13:44

В Улан-Удэ осквернителю бюста Героя войны добавили статью

Мужчину будут судить за сотрудничество с иностранным государством
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ осквернителю бюста Героя войны добавили статью
Как стало известно «Номер один», горожанину, которого уже судят за осквернение бюста Героя Советского Союза Орешкова и подготовку к диверсии, будут судить еще по одному делу. Ему, возможно первому в Бурятии, предъявлено обвинение по редкой статье УК РФ – «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» (ст. 275.1). Она появилась в Уголовном кодексе относительно недавно, летом 2022 года, вскоре после начала СВО. Максимальное наказание по ней – до 8 лет лишения свободы.

Напомним, горожанина задержали летом прошлого года за осквернение бюста Орешкова. Как сообщали ранее в Следственном комитете, задание на такую акцию мужчина получил от неизвестного, с которым вступил в переписку в интернете. За это улан-удэнцу пообещали вознаграждение в валюте. Выполнив поставленную задачу, злоумышленник отправил заказчику фотоотчет о совершенном преступлении.


После этого горожанин получил новое задание – поджечь релейный шкаф на железной дороге. В июле 2023 года он нашел подходящее место для диверсии, сделал детальные фото участка железной дороги и его инфраструктуры, наметил пути отхода. Все материалы он пересылал заказчику для согласования. Однако совершить диверсию мужчина не успел – его задержали правоохранители.

Дела по осквернению бюста и подготовке к диверсии ушли в суд этим летом, а новое дело поступило туда на днях. По совокупности преступлений улан-удэнцу грозит весьма солидный срок заключения.

Фото: мэрия Улан-Удэ, Следственный комитет Бурятии
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