В Улан-Удэ осквернителю бюста Героя войны добавили статью

Напомним, горожанина задержали летом прошлого года за осквернение бюста Орешкова. Как сообщали ранее в Следственном комитете, задание на такую акцию мужчина получил от неизвестного, с которым вступил в переписку в интернете. За это улан-удэнцу пообещали вознаграждение в валюте. Выполнив поставленную задачу, злоумышленник отправил заказчику фотоотчет о совершенном преступлении.





Как стало известно «Номер один», горожанину, которого уже судят за осквернение бюста Героя Советского Союза Орешкова и подготовку к диверсии, будут судить еще по одному делу. Ему, возможно первому в Бурятии, предъявлено обвинение по редкой статье УК РФ – «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией» (ст. 275.1). Она появилась в Уголовном кодексе относительно недавно, летом 2022 года, вскоре после начала СВО. Максимальное наказание по ней – до 8 лет лишения свободы.После этого горожанин получил новое задание – поджечь релейный шкаф на железной дороге. В июле 2023 года он нашел подходящее место для диверсии, сделал детальные фото участка железной дороги и его инфраструктуры, наметил пути отхода. Все материалы он пересылал заказчику для согласования. Однако совершить диверсию мужчина не успел – его задержали правоохранители.Дела по осквернению бюста и подготовке к диверсии ушли в суд этим летом, а новое дело поступило туда на днях. По совокупности преступлений улан-удэнцу грозит весьма солидный срок заключения.Фото: мэрия Улан-Удэ, Следственный комитет Бурятии